Женщины стали обращать внимание на «мужественность» и героизм мужчин

«Общество и ситуация задаёт тренд, на который женщина ориентируется. Мужественность, героизм, всё, что в мужчине отвечает за безопасность, для женщины становится очень привлекательным. Потому что в целом ситуация в мире небезопасная, соответственно, женщины быстро на это реагируют и разворачиваются на эту сторону, начинают это ценить. Женщине нужен мужчина, который сможет её защитить, успокоить, сказать, что всё будет хорошо, я отвечаю за тебя, за наших детей или будущих детей. Когда женщине страшно, когда она чувствует, что вокруг всё небезопасно, она начинает ценить в мужчине эти качества. Не думаю, что женщинам когда-то нравились предатели. Потому что, если мужчина может предать страну, народ, город, значит, он может и её предать. С такими мужчинами женщине небезопасно».