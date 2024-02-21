Женщины стали обращать внимание на «мужественность» и героизм мужчин

Психолог рассказала о растущем интересе женщин к «мужественности» и героизму
Это связано с нестабильной ситуацией в мире. В романтических отношениях важно ощущение безопасности. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала преподаватель Московского института психоанализа, семейный психолог Наталья Панфилова.
«Общество и ситуация задаёт тренд, на который женщина ориентируется. Мужественность, героизм, всё, что в мужчине отвечает за безопасность, для женщины становится очень привлекательным. Потому что в целом ситуация в мире небезопасная, соответственно, женщины быстро на это реагируют и разворачиваются на эту сторону, начинают это ценить. Женщине нужен мужчина, который сможет её защитить, успокоить, сказать, что всё будет хорошо, я отвечаю за тебя, за наших детей или будущих детей. Когда женщине страшно, когда она чувствует, что вокруг всё небезопасно, она начинает ценить в мужчине эти качества. Не думаю, что женщинам когда-то нравились предатели. Потому что, если мужчина может предать страну, народ, город, значит, он может и её предать. С такими мужчинами женщине небезопасно».
Ранее исследование ВЦИОМ выявило, что 63% опрошенных женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества, 33% сказали о мужественности и силе, 31% назвали заботу о других, 11% — волевые качества.