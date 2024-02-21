Психолог раскрыла секреты женского счастья

Чтобы стать счастливой, женщине необходимо научиться находить позитивные моменты в обыденном и уметь воспринимать жизнь под другими углами, рассказала в беседе с LIFE.ru психолог и сексолог Евгения Александрова. По ее словам, также важно снять с себя груз самообмана.

© Unsplash

Психолог посоветовала женщинам научиться смотреть правде в глаза, перестав искажать действительность. Для этого важно честно ответить себе на такие вопросы: «Тот ли мужчина находится рядом со мной?», «Нравится ли мне моя работа?», «Наслаждаюсь ли я своей жизнью?»

Также важно уметь проводить время наедине с собой, продолжила эксперт. Можно сводить себя в любимое заведение, выделить время на прослушивание любимой музыки или просто погулять на свежем воздухе со своими мыслями. Кроме того, достичь счастья и гармонии с собой поможет самосовершенствование, познание нового и самообразование. Это будет способствовать изменению мышления в сторону счастливой, значимой, энергичной женщины.

Но главным, по словам Александровой, является желание себе только лучшего. Обвинение других в своих невзгодах без стремления изменить ситуацию не приведет ни к чему хорошему.

Можно поделиться миллионами рабочих советов, но ни один не будет услышан или применен, когда у человека нет настоящего желания обрести счастье, — подчеркнула психолог.