Психологические травмы, которые сокращают жизнь — их нужно проработать уже сейчас

Предательство взрослого

Как правило, такую травму маленький человек получает от родителя противоположного пола. Психолог: «Ребенок еще не в состоянии осознать, почему он испытывает такой дискомфорт, когда родитель его игнорирует, не спешит на помощь и все в таком духе. Но с этого момента в нем зарождается тревожность и чувство, что вся его жизнь нуждается в жестком контроле». Чаще всего стремление контролировать все аспекты в жизни сопровождаются высокой тревожностью, которая перерастает в невроз, а здесь очень просто получить расстройство куда серьезнее.