Психологические травмы, которые сокращают жизнь — их нужно проработать уже сейчас
Психолог рассказал, к чему могут привести непроработанные моменты из детства
Любая психологическая травма сказывается на качестве жизни в той или иной степени. Однако некоторые наносят особенный ущерб нашей психике, настолько, что буквально становятся причиной сокращения жизни. Психолог Алевтина Гриценко рассказала о самых популярных детских травмах, сокращающих наши годы.
Предательство взрослого
Как правило, такую травму маленький человек получает от родителя противоположного пола. Психолог: «Ребенок еще не в состоянии осознать, почему он испытывает такой дискомфорт, когда родитель его игнорирует, не спешит на помощь и все в таком духе. Но с этого момента в нем зарождается тревожность и чувство, что вся его жизнь нуждается в жестком контроле». Чаще всего стремление контролировать все аспекты в жизни сопровождаются высокой тревожностью, которая перерастает в невроз, а здесь очень просто получить расстройство куда серьезнее.
Унижение
Ситуация, крайне опасная для неустойчивой психики. Родители нередко прибегают к наказаниями в виде оскорблений и настоящих унижений, считая это отличным методом воспитания. Алевтина:
«Когда ребенок привыкает быть всегда на вторых ролях, получает установку, что он плохой, во взрослом возрасте мы получаем настоящего мазохиста. Он будет постоянно искать подтверждения, что он плохой». Подобная установка притягивает людей, которые готовы «поддержать» мазохистичные наклонности человека и с радостью доставляют тот негатив, который жаждет получить травмированный человек. Терапия в этом случае затягивается на годы.
Отвержение
«В большинстве случаев эту травму получают дети, которые родились вопреки желанию родителей. На всю жизнь они оказываются виноватыми в своем существовании», — поясняет психолог. Как утверждает наш эксперт, такие люди стремятся оставаться «невидимками» для общества, а при остром стрессе могут причинить себе вред, не осознавая последствий. Этот случай всегда требует вмешательства специалиста.