7 забытых фраз, которые быстро улучшат ваши отношения

Искусство общения дано постичь любому, кто прилагает минимальные усилия к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Предлагаем сразу начать с практики и наслаждаться результатом — эти семь фраз выведут общение с вами на новый уровень.

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Что ты чувствуешь?

Часто мы стараемся скрыть истинные чувства по разным причинам: хочется казаться сильнее, не подать виду, что вас задевает сущий пустяк, и так далее. Мужчины тем более склонны держать хорошую мину при плохой игре, но иллюзия благополучия дается непросто: проблемы копятся и дают о себе знать. Вопрос «что ты чувствуешь?» действительно может поставить в тупик человека, который отказывает себе в чувствах, но совместный поиск ответа поможет установить более глубокую эмоциональную связь.

Я ценю это

Будем откровенны, признание — это то, чего ищет большинство из нас. И иногда важнее получить одобрение (и даже похвалу) от близких, чем от профессионального сообщества. Можно написать бестселлер и остаться глубоко несчастным человеком, если самые важные люди в вашей жизни не одобряют и не признают ваших достижений. Скажите прямо о том, что вы цените: чашку чая, приготовленного для вас, помощь с перезапуском карьеры или объятия по утрам — повод всегда найдется.

Благодарю

«Спасибо» слетает с уст воспитанного человека настолько часто, что мы перестаем придавать этому слову какое-либо значение и даже умеем произнести его так, что псевдоблагодарность превращается в концентрированное презрение. Попробуйте посмотреть на благодарность как на способ содержательной обратной связи. Согласитесь, всегда остается прекрасное послевкусие от общения, когда на следующий день человек нашел время написать пару добрых слов.

Это отличная идея

Стресс, усталость, нехватка времени — все это заставляет переносить приобретенную привычку к критическому мышлению в личную жизнь. Поехать на выходных в другой город? А как же стирка? Плюс должен приехать курьер с новой тумбочкой для спальни. И вообще, надо заранее было планировать! Чувствуете напряжение? Потому что иногда правильный ответ проще простого: «Это отличная идея!» Вновь почувствовать вкус жизни — действительно хороший план, разве нет? А доставку и стирку всегда можно перенести.

Я никогда не думала об этом

Всем хорошим собеседникам присуща одна черта — это скромность. Они открыты миру и искренне интересуются мнением и видением других людей, понимая, что альтернативный взгляд обогащает, а не оскорбляет их. И это настоящий глоток свежего воздуха посреди разговоров со всезнающими оппонентами. Не стесняйтесь хвалить собеседника за его мысли, это изящный комплимент, который превратит вас в гения общения.

Расскажи поподробнее

Общение не должно превращаться в соревнование «кто больше успеет рассказать о себе». Вместо того чтобы прокручивать в голове свою историю (тем более, жалобы на несправедливость жизни), внимательно слушайте и уточняйте моменты, которые вам искренне интересны. В конце концов, вы не подкаст слушаете и можете управлять беседой наравне с рассказчиком. Так и вы узнаете нечто новое для себя, и собеседник будет в восторге от вашего умения участвовать в разговоре.

Давай согласимся не соглашаться