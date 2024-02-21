Эта простая привычка поможет снизить стресс и «расслабить» мышцы
Жизнь современного человека наполнена стрессом в виде постоянного потока информации, бешеного ритма жизни и непростой ситуации в мире. Однако врачи считают, что для борьбы со стрессом достаточно привить себе простую привычку.
Mirror пишет, что понизить тревожность поможет простое чтение. А речь идет вовсе не о тяжелых романах классической литературы.
«Исследования показывают, что чтение всего в течение шести минут в день может оказать существенное влияние на благополучие людей. Это дает столь необходимое "свое время", концентрируя на короткой истории, а также положительный умственный заряд и уменьшает стресс, расслабляя мышцы и напряжение, давая вам хороший способ для перезагрузки», — считает эксперт по психическому благополучию Люси Бересфорд.
По мнению специалиста, благоприятный эффект будет не только от чтения многостраничных томов. Подойдет короткий рассказ. Это дает удовлетворение, которое не получишь от других дел.
Ранее «Рамблер» писал о том, как сдвинуть себя с места и заняться делом.