Эта простая привычка поможет снизить стресс и «расслабить» мышцы

«Исследования показывают, что чтение всего в течение шести минут в день может оказать существенное влияние на благополучие людей. Это дает столь необходимое "свое время", концентрируя на короткой истории, а также положительный умственный заряд и уменьшает стресс, расслабляя мышцы и напряжение, давая вам хороший способ для перезагрузки», — считает эксперт по психическому благополучию Люси Бересфорд.