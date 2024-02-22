Опасных нарциссов легко распознать во время ссоры. Вот что они говорят

Споры мало кому приносят удовольствие, но именно в них, как говорится рождается истина. А ещё ссоры и выяснение отношений с партнёром помогут увидеть в нём признаки нарцисса и сделать правильные выводы. О том, какие три фразы выдадут человека-нарцисса, рассказала американский психотерапевт Эрин Леонард.

По словам эксперта, именно в моменты жарких ссор можно выявить у вашего партнёра качества нарцисса. Во-первых, такие люди не пытаются поставить себя на ваше место, а лишь отвергают ваши чувства. То есть да, ваши точки зрения могут расходиться — это факт, но важно уважать чувства друг друга в любом случае.

Во-вторых, стоит призадуматься, если ваша вторая половинка в конфликте сразу же обвиняет вас и ссылается на то, что всю кашу заварили именно вы и это у вас проблемы с самоконтролем. Третий момент — попытка надавить на чувство вины. Специалист отметила, что в ссорах нарциссы иногда начинают говорить так, будто они смертельно ранены. Это делается для того, чтобы вы не решились сказать то, что им не нравится. Эксперт заключила, что в отношениях важно обсуждать проблемы, чтобы поддерживать доверие и близость.