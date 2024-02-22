Как пройти сепарацию от родителей во взрослом возрасте? И почему это важно сделать
В жизни каждого наступает момент, когда приходится сепарироваться от родителей и брать ответственность за свои поступки только на себя. Как правило, это происходит, когда человек становится совершеннолетним и постепенно начинает выстраивать свою жизнь самостоятельно.
Однако иногда случается и так, что родители продолжают контролировать своих детей, даже когда тем уже далеко за 25. Особенно часто это происходит в случаях, когда дети решают остаться в отчем доме после достижения 18 лет.
Согласно статистике ВЦИОМ, около 70 процентов взрослых россиян продолжают жить с родителями. Почему так происходит и как обрести независимость во взрослом возрасте, рассказывает «Лента.ру».
Что такое сепарация
Сепарация — это отделение ребенка от родителей и других близких родственников, которое необходимо для обретения психологической зрелости.
При этом сепарация предполагает не только физическое дистанцирование от родных, но и эмоциональное — то есть человек должен научиться:
- принимать собственные решения без оглядки на близких;
- брать на себя ответственность за то, что происходит в его жизни;
- знать о том, где проходят его личные границы, и уметь отстаивать их.
«Сепарация — это всегда непростой процесс, — говорит «Ленте.ру» психолог Анна Елистратова. — И на самом деле, в типичном варианте он начинается задолго до наступления совершеннолетия. Первые звоночки сепарации слышны еще в раннем детстве».
Этапы сепарации
Процесс сепарации, по словам Елистратовой, можно разделить на пять этапов.
Год
В течение первого года жизни ребенок полностью зависим от матери, он находится с ней в состоянии слияния, весь мир, а также самого себя он воспринимает через материнские реакции. Только примерно к году малыш начинает осознавать, что он — отдельное существо. И постепенно окружающий мир становится ему все более интересен.
3 года
Наверняка многие слышали про так называемый «кризис трех лет». К этому возрасту большинство детей уже не так нуждаются в матери, как раньше. В большинстве случаев они уже не на грудном вскармливании, начинают пользоваться фразовой речью и довольно уверенно ходят. Все это позволяет им еще сильнее убедиться в собственной самостоятельности. Дети демонстрирют всем, что хотят сами принимать решения, начинают бунтовать против родителей, которые уже не так сильно нужны им для исследования мира.
7 лет
Как правило, это тот возраст, когда дети выходят в большой социум — поступают в школу и постепенно начинают осознавать, что родительская модель — не единственная, есть и другие жизненные примеры: учителя, одноклассники и их родители.
12 лет
Тот самый подростковый возраст. Сначала повзрослевший ребенок чувствует потребность определить собственные личные границы, а за этим следует чувство презрения к взрослым — оно нужно для более легкого отделения от них.
Это не значит, что подростку нужно перестать общаться с семьей. Такое чувство просто говорит о том, что пришло время учиться самостоятельной жизни.
Ребенок может протестовать и агрессировать. Но это временное явление — так отражаются его поиски собственного «Я».
Совершеннолетие
При лучшем стечении обстоятельств к этому возрасту человек уже полностью готов к самостоятельной жизни. Он определяет собственные цели и планы и зачастую уезжает из отчего дома.
Зачем сепарироваться от родителей
«Что дает сепарация, отделение детей и родителей друг от друга? В первую очередь самостоятельность и независимость, — объясняет Анна Елистратова. — Когда вы физически отделяетесь от ваших родителей (а это необходимый элемент полной сепарации), например, переезжаете в отдельное жилье, вы элементарно учитесь самостоятельно вести быт, а это уже сказывается на ваших психологических навыках. Ведь вы постоянно обращаете внимание на то, чего хотите сами. И так формируете свою самость».
«Через самостоятельное ведение быта человек обретает ответственность. Если, например, в доме грязно, то теперь именно он должен принять решение: убраться или нет или, возможно, заработать больше денег на домашний персонал», — пояснила Анна Елистратова психолог
Психолог уверена: все это делает человека независимым, учит его формировать свой собственный взгляд на вещи. По ее мнению, последствия сепарации только позитивные: ведь человек наконец сам становится творцом своей жизни.
Основные трудности в процессе сепарации
К сожалению, далеко не всегда сепарация проходит гладко. Довольно часто бывает так, что процесс застревает на одном из этапов и никак не может продвинуться дальше, даже спустя многие годы.
«У человека может возникать такая сильная тревожность, что он просто не может позволить себе отделиться от родителей. В итоге сепарация не случается. Связано это зачастую с тем, что человек боится сделать неправильный шаг, не доверяет себе», — отмечает Елистратова.
Как понять, что сепарация не пройдена — чек-лист
При наличии сомнений об успешно пройденной сепарации, психолог предлагает проверить себя по следующим пунктам:
- Присутствует ли финансовая независимость? Зависеть от родителей в денежном плане и быть при этом самостоятельным — практически невозможно. Деньги всегда предполагают власть.
- Есть ли личное пространство для жизни? Необязательно это собственноручно купленное жилье. Пусть оно будет съемным. Главное — жить отдельно.
- Получается ли строить стабильные отношения с окружающими людьми? Часто люди, которые не прошли сепарацию, ведут себя с другими очень тревожно, что мешает обзаводиться близкими друзьями и романтическими партнерами. Более того, иногда человек может быть довольно агрессивным и испытывать презрение к окружающим, словно подросток.
- Нет ли попыток заменить родителей партнером? Многие пытаются решить проблему незавершенной сепарации поиском людей, которыми они могут заменить мать и отца. Например, женщина может встречаться только с теми мужчинами, которые ведут себя точь-в-точь как ее мать. Кроме того, часто человек становится зависим от возлюбленного. В подобных случаях очень сложно переубедить его даже в самой необходимости сепарации от родителей.
- Принимаются ли важные решения с опорой только на собственное мнение? Получается ли самостоятельно анализировать, взвешивать все «за» и «против»? Или постоянно одолевают сомнения и возникает только одно желание — посоветоваться с родителями? Это в том числе касается и таких глобальных вопросов, как «кто я?», «чего хочу?» и «каковы мои цели?»
Почему сепарация может затянуться
Каковы же причины трудностей в прохождении сепарации? В целом из самых основных достаточно выделить две.
- Гиперопекающие родители. Они, как правило, особенно тревожные. Хотят, чтобы у них самих и у их детей все было идеально. Их забота переходит все грани и превращается в бесконечный контроль. У таких людей не получается увидеть, что дети — это отдельные личности. В итоге они чересчур привязывают их к себе, и те, даже будучи взрослыми, продолжают бояться сделать что-то не так при матери и отце, а также стараются не нарушить их заветы и вдалеке от них. Кроме того, у них просто не успевают сформироваться собственное мнение и взгляд на жизнь. По сути, дети и родители словно находятся в слиянии.
- Безразличные или инфантильные родители. Здесь речь идет о другой крайности. Родители, которые заняты только собой, часто — зависимые люди. Дети так сильно пытаются завоевать их внимание, что теряют собственное «Я» в попытке угодить. Не находят они его и уже во взрослом возрасте, продолжая заслуживать любовь мамы и папы.
По словам эксперта, для нормального развития ребенка родители должны учиться видеть его границы и уважать их.
«При этом большая проблема сепарации именно во взрослом возрасте еще и в том, что подростки, например, более гибкие, и им легче приспособиться к новому. Они постоянно переносят смену обстановки, окружения, настроения и эмоций. А в то же время взрослые обрастают некой стабильностью, от которой очень сложно отказаться, и это мешает им менять свое поведение и отношения с родителями», — подчеркивает Анна Елистратова.
«Я просто жила двойную жизнь в секрете от родителей» Кристина из Москвы, 28 лет Родители растили меня умничкой, пай-девочкой, любимой принцессой и долго не хотели отпускать во взрослую жизнь. Пытались контролировать: чтобы я вовремя была дома, не общалась с плохими ребятами, хорошо училась. Иногда даже какие-то простые мои выборы воспринимались папой в штыки, он считал, что я его предаю, когда выбираю то, что нравится мне. И все это было примерно до 22 лет. Естественно, ни к чему хорошему это не привело: я просто жила двойную жизнь в секрете от родителей, убегала на ночевки с парнями, четко заучив модель поведения: согласись, но сделай по-своему. И все равно мнение родителей определяло многое уже и во взрослом возрасте: банальный выбор одежды, поступление в магистратуру. Если бы не друзья, любимый человек и психолог, я никогда бы не решилась сделать хобби делом своей жизни, никогда бы не попробовала пожить в другой стране и вообще никогда бы не узнала, что может быть по-другому. Родители и сейчас болезненно воспринимают мое взросление. Мама хочет, чтобы я всегда была рядом и делала все так, как она считает нужным. Папа вообще плачет крокодильими слезами, когда я ухожу от него. Я до сих пор не могу сказать, что окончательно сепарировалась от родителей. Было бы проще, если бы я могла всеми провалами и победами делиться с мамой и папой. Но я знаю, что они не поймут этого, поэтому ничего не рассказываю. Зато сейчас я более-менее понимаю себя и уже поступаю, так, как я хочу (вне зависимости от мнения родителей, но не на зло им). Хотя до сих пор звонок отцу для меня — сложная тема.
5 шагов для сепарации во взрослом возрасте
Психолог Елистратова дала несколько важных рекомендаций: если придерживаться их, шансы на успешное завершение процесса сепарации значительно повысятся.
- Постараться отделиться финансово и физически. Это первый шаг, который необходим, особенно если сепарация происходит во взрослом возрасте. Нужно начать зарабатывать самостоятельно и по возможности съехать от родителей.
- Побольше общаться. С друзьями, остальной семьей, а самое главное, если возможно, с профессиональным психологом. Проговаривание чувств и переживаний поможет чувствовать себя лучше. Вместе с тем со специалистом получится проработать те самые травмы, которые и удерживали от сепарации так долго, а также выстроить новый формат отношений с родителями.
- Ежедневно развивать навыки управления эмоциями. Они необходимы, так как зачастую родные не так легко отпускают своих детей, даже если те уже давно взрослые. Нужно уметь не вестись на провокации и манипуляции. Специальные техники усилят эмоциональную устойчивость. Так, можно попробовать практику «дневник эмоций». Ее суть заключается в том, все свои ежедневные эмоции, связанные с детско-родительскими отношениями, нужно записывать в блокнот или заметки. Это помогает отслеживать, на что именно возникает реакция, а также анализировать ее: насколько она необходима или, быть может, ее можно заменить на иную? В итоге благодаря постоянному наблюдению мы учимся контролировать свои чувства и начинаем менять поведение. Это также поможет принять родителей такими, какие они есть.
- Постоянно пробовать новые виды деятельности. Чем больше занятий будет опробовано, тем легче будет понять свои истинные желания. Кроме того, будет все меньше поводов обращаться к родителям даже в мыслях. Уже не захочется жить по чужим правилам, когда есть своя деятельность и свой распорядок дня, которые полностью устраивают.
- Определить свои цели на будущее. Ведь когда видишь будущее, на прошлое остается мало места.
Причем все эти рекомендации будут полезны и самим родителям, которые болезненно переживают разрыв с взрослеющим ребенком. Им также важно научиться заниматься только своими собственными делами, фокусироваться на личных целях, планах и увлечениях.
«Я поняла, что никогда не буду для них хорошей, и это помогло» Анастасия из Нижнего Новгорода, 31 год В детстве у нас с родителями были хорошие отношения. Я чувствовала себя ребенком, окутанным ватным одеялом. Правда, в итоге это вылилось в то, что после прохождения сепарации мне было тяжеловато взрастить в себе взрослую часть. До 16 лет меня не беспокоили отношения с родителями, потому что я считала, что так и надо. Тогда я впервые отделилась от них. Училась в лицее и жила в общежитии. Тогда я поняла, что не хочу быть переводчицей, а хочу связать свою жизнь с творчеством. Я сказала об этом маме, а она надо мной посмеялась. После этого я впервые подумала о том, что, кажется, далеко не во всем она была права и что больше я подчиняться ей не хочу. Я поступила в вуз, начала сама изучать тему сепарации, пыталась отстаивать свои личные границы. Но это воспринималось в штыки. Постоянные слезы, истерики. Это было тяжело выносить, но я брала себя в руки и усилием воли не поддавалась на ее манипуляции. И это сыграло решающую роль, потому что, когда человек впадает в истерику, он не ожидает, что не встретит ответа с другой стороны. В итоге мама как будто начала успокаиваться. А завершающей точкой в сепарации стал момент, когда я увольнялась с нелюбимой работы, которая очень нравилась родителям. Я переживала, советовалась с ними. Очередной раз мы разругались и не общались неделю. За это время я поняла, что никогда не буду для них хорошей. Вообще никогда. Я никогда не сделаю все правильно. Поэтому смысла угождать им нет. Они не могут давать мне советы о том, как мне жить. Потому что у них совершенно другие представления о мире. И через неделю, когда мама позвонила, я спокойно донесла до нее свои осознания. Видимо, благодаря тому, что я была полностью уверена, она меня поняла. Период скандалов был нужен. Но когда я достигла полной уравновешенности, это завершило сепарацию. И до сих пор меня, к счастью, никто не контролирует.