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Как пройти сепарацию от родителей во взрослом возрасте? И почему это важно сделать

В жизни каждого наступает момент, когда приходится сепарироваться от родителей и брать ответственность за свои поступки только на себя. Как правило, это происходит, когда человек становится совершеннолетним и постепенно начинает выстраивать свою жизнь самостоятельно.

Как пройти сепарацию от родителей во взрослом возрасте
© Lenta.ru

Однако иногда случается и так, что родители продолжают контролировать своих детей, даже когда тем уже далеко за 25. Особенно часто это происходит в случаях, когда дети решают остаться в отчем доме после достижения 18 лет.

Согласно статистике ВЦИОМ, около 70 процентов взрослых россиян продолжают жить с родителями. Почему так происходит и как обрести независимость во взрослом возрасте, рассказывает «Лента.ру».

Что такое сепарация

Сепарация — это отделение ребенка от родителей и других близких родственников, которое необходимо для обретения психологической зрелости.

При этом сепарация предполагает не только физическое дистанцирование от родных, но и эмоциональное — то есть человек должен научиться:

  • принимать собственные решения без оглядки на близких;
  • брать на себя ответственность за то, что происходит в его жизни;
  • знать о том, где проходят его личные границы, и уметь отстаивать их.

«Сепарация — это всегда непростой процесс, — говорит «Ленте.ру» психолог Анна Елистратова. — И на самом деле, в типичном варианте он начинается задолго до наступления совершеннолетия. Первые звоночки сепарации слышны еще в раннем детстве».

Этапы сепарации

Процесс сепарации, по словам Елистратовой, можно разделить на пять этапов.

Год

В течение первого года жизни ребенок полностью зависим от матери, он находится с ней в состоянии слияния, весь мир, а также самого себя он воспринимает через материнские реакции. Только примерно к году малыш начинает осознавать, что он — отдельное существо. И постепенно окружающий мир становится ему все более интересен.

3 года

Наверняка многие слышали про так называемый «кризис трех лет». К этому возрасту большинство детей уже не так нуждаются в матери, как раньше. В большинстве случаев они уже не на грудном вскармливании, начинают пользоваться фразовой речью и довольно уверенно ходят. Все это позволяет им еще сильнее убедиться в собственной самостоятельности. Дети демонстрирют всем, что хотят сами принимать решения, начинают бунтовать против родителей, которые уже не так сильно нужны им для исследования мира.

7 лет

Как правило, это тот возраст, когда дети выходят в большой социум — поступают в школу и постепенно начинают осознавать, что родительская модель — не единственная, есть и другие жизненные примеры: учителя, одноклассники и их родители.

12 лет

Тот самый подростковый возраст. Сначала повзрослевший ребенок чувствует потребность определить собственные личные границы, а за этим следует чувство презрения к взрослым — оно нужно для более легкого отделения от них.

Это не значит, что подростку нужно перестать общаться с семьей. Такое чувство просто говорит о том, что пришло время учиться самостоятельной жизни.

Ребенок может протестовать и агрессировать. Но это временное явление — так отражаются его поиски собственного «Я».

Совершеннолетие

При лучшем стечении обстоятельств к этому возрасту человек уже полностью готов к самостоятельной жизни. Он определяет собственные цели и планы и зачастую уезжает из отчего дома.

Зачем сепарироваться от родителей

«Что дает сепарация, отделение детей и родителей друг от друга? В первую очередь самостоятельность и независимость, — объясняет Анна Елистратова. — Когда вы физически отделяетесь от ваших родителей (а это необходимый элемент полной сепарации), например, переезжаете в отдельное жилье, вы элементарно учитесь самостоятельно вести быт, а это уже сказывается на ваших психологических навыках. Ведь вы постоянно обращаете внимание на то, чего хотите сами. И так формируете свою самость».

«Через самостоятельное ведение быта человек обретает ответственность. Если, например, в доме грязно, то теперь именно он должен принять решение: убраться или нет или, возможно, заработать больше денег на домашний персонал», — пояснила Анна Елистратова психолог

Психолог уверена: все это делает человека независимым, учит его формировать свой собственный взгляд на вещи. По ее мнению, последствия сепарации только позитивные: ведь человек наконец сам становится творцом своей жизни.

Основные трудности в процессе сепарации

К сожалению, далеко не всегда сепарация проходит гладко. Довольно часто бывает так, что процесс застревает на одном из этапов и никак не может продвинуться дальше, даже спустя многие годы.

«У человека может возникать такая сильная тревожность, что он просто не может позволить себе отделиться от родителей. В итоге сепарация не случается. Связано это зачастую с тем, что человек боится сделать неправильный шаг, не доверяет себе», — отмечает Елистратова.

Как понять, что сепарация не пройдена — чек-лист

При наличии сомнений об успешно пройденной сепарации, психолог предлагает проверить себя по следующим пунктам:

  • Присутствует ли финансовая независимость? Зависеть от родителей в денежном плане и быть при этом самостоятельным — практически невозможно. Деньги всегда предполагают власть.
  • Есть ли личное пространство для жизни? Необязательно это собственноручно купленное жилье. Пусть оно будет съемным. Главное — жить отдельно.
  • Получается ли строить стабильные отношения с окружающими людьми? Часто люди, которые не прошли сепарацию, ведут себя с другими очень тревожно, что мешает обзаводиться близкими друзьями и романтическими партнерами. Более того, иногда человек может быть довольно агрессивным и испытывать презрение к окружающим, словно подросток.
  • Нет ли попыток заменить родителей партнером? Многие пытаются решить проблему незавершенной сепарации поиском людей, которыми они могут заменить мать и отца. Например, женщина может встречаться только с теми мужчинами, которые ведут себя точь-в-точь как ее мать. Кроме того, часто человек становится зависим от возлюбленного. В подобных случаях очень сложно переубедить его даже в самой необходимости сепарации от родителей.
  • Принимаются ли важные решения с опорой только на собственное мнение? Получается ли самостоятельно анализировать, взвешивать все «за» и «против»? Или постоянно одолевают сомнения и возникает только одно желание — посоветоваться с родителями? Это в том числе касается и таких глобальных вопросов, как «кто я?», «чего хочу?» и «каковы мои цели?»

Почему сепарация может затянуться

Каковы же причины трудностей в прохождении сепарации? В целом из самых основных достаточно выделить две.

  1. Гиперопекающие родители. Они, как правило, особенно тревожные. Хотят, чтобы у них самих и у их детей все было идеально. Их забота переходит все грани и превращается в бесконечный контроль. У таких людей не получается увидеть, что дети — это отдельные личности. В итоге они чересчур привязывают их к себе, и те, даже будучи взрослыми, продолжают бояться сделать что-то не так при матери и отце, а также стараются не нарушить их заветы и вдалеке от них. Кроме того, у них просто не успевают сформироваться собственное мнение и взгляд на жизнь. По сути, дети и родители словно находятся в слиянии.
  2. Безразличные или инфантильные родители. Здесь речь идет о другой крайности. Родители, которые заняты только собой, часто — зависимые люди. Дети так сильно пытаются завоевать их внимание, что теряют собственное «Я» в попытке угодить. Не находят они его и уже во взрослом возрасте, продолжая заслуживать любовь мамы и папы.

По словам эксперта, для нормального развития ребенка родители должны учиться видеть его границы и уважать их.

«При этом большая проблема сепарации именно во взрослом возрасте еще и в том, что подростки, например, более гибкие, и им легче приспособиться к новому. Они постоянно переносят смену обстановки, окружения, настроения и эмоций. А в то же время взрослые обрастают некой стабильностью, от которой очень сложно отказаться, и это мешает им менять свое поведение и отношения с родителями», — подчеркивает Анна Елистратова.

«Я просто жила двойную жизнь в секрете от родителей» Кристина из Москвы, 28 лет Родители растили меня умничкой, пай-девочкой, любимой принцессой и долго не хотели отпускать во взрослую жизнь. Пытались контролировать: чтобы я вовремя была дома, не общалась с плохими ребятами, хорошо училась. Иногда даже какие-то простые мои выборы воспринимались папой в штыки, он считал, что я его предаю, когда выбираю то, что нравится мне. И все это было примерно до 22 лет. Естественно, ни к чему хорошему это не привело: я просто жила двойную жизнь в секрете от родителей, убегала на ночевки с парнями, четко заучив модель поведения: согласись, но сделай по-своему. И все равно мнение родителей определяло многое уже и во взрослом возрасте: банальный выбор одежды, поступление в магистратуру. Если бы не друзья, любимый человек и психолог, я никогда бы не решилась сделать хобби делом своей жизни, никогда бы не попробовала пожить в другой стране и вообще никогда бы не узнала, что может быть по-другому. Родители и сейчас болезненно воспринимают мое взросление. Мама хочет, чтобы я всегда была рядом и делала все так, как она считает нужным. Папа вообще плачет крокодильими слезами, когда я ухожу от него. Я до сих пор не могу сказать, что окончательно сепарировалась от родителей. Было бы проще, если бы я могла всеми провалами и победами делиться с мамой и папой. Но я знаю, что они не поймут этого, поэтому ничего не рассказываю. Зато сейчас я более-менее понимаю себя и уже поступаю, так, как я хочу (вне зависимости от мнения родителей, но не на зло им). Хотя до сих пор звонок отцу для меня — сложная тема.

5 шагов для сепарации во взрослом возрасте

Психолог Елистратова дала несколько важных рекомендаций: если придерживаться их, шансы на успешное завершение процесса сепарации значительно повысятся.

  1. Постараться отделиться финансово и физически. Это первый шаг, который необходим, особенно если сепарация происходит во взрослом возрасте. Нужно начать зарабатывать самостоятельно и по возможности съехать от родителей.
  2. Побольше общаться. С друзьями, остальной семьей, а самое главное, если возможно, с профессиональным психологом. Проговаривание чувств и переживаний поможет чувствовать себя лучше. Вместе с тем со специалистом получится проработать те самые травмы, которые и удерживали от сепарации так долго, а также выстроить новый формат отношений с родителями.
  3. Ежедневно развивать навыки управления эмоциями. Они необходимы, так как зачастую родные не так легко отпускают своих детей, даже если те уже давно взрослые. Нужно уметь не вестись на провокации и манипуляции. Специальные техники усилят эмоциональную устойчивость. Так, можно попробовать практику «дневник эмоций». Ее суть заключается в том, все свои ежедневные эмоции, связанные с детско-родительскими отношениями, нужно записывать в блокнот или заметки. Это помогает отслеживать, на что именно возникает реакция, а также анализировать ее: насколько она необходима или, быть может, ее можно заменить на иную? В итоге благодаря постоянному наблюдению мы учимся контролировать свои чувства и начинаем менять поведение. Это также поможет принять родителей такими, какие они есть.
  4. Постоянно пробовать новые виды деятельности. Чем больше занятий будет опробовано, тем легче будет понять свои истинные желания. Кроме того, будет все меньше поводов обращаться к родителям даже в мыслях. Уже не захочется жить по чужим правилам, когда есть своя деятельность и свой распорядок дня, которые полностью устраивают.
  5. Определить свои цели на будущее. Ведь когда видишь будущее, на прошлое остается мало места.

Причем все эти рекомендации будут полезны и самим родителям, которые болезненно переживают разрыв с взрослеющим ребенком. Им также важно научиться заниматься только своими собственными делами, фокусироваться на личных целях, планах и увлечениях.

«Я поняла, что никогда не буду для них хорошей, и это помогло» Анастасия из Нижнего Новгорода, 31 год В детстве у нас с родителями были хорошие отношения. Я чувствовала себя ребенком, окутанным ватным одеялом. Правда, в итоге это вылилось в то, что после прохождения сепарации мне было тяжеловато взрастить в себе взрослую часть. До 16 лет меня не беспокоили отношения с родителями, потому что я считала, что так и надо. Тогда я впервые отделилась от них. Училась в лицее и жила в общежитии. Тогда я поняла, что не хочу быть переводчицей, а хочу связать свою жизнь с творчеством. Я сказала об этом маме, а она надо мной посмеялась. После этого я впервые подумала о том, что, кажется, далеко не во всем она была права и что больше я подчиняться ей не хочу. Я поступила в вуз, начала сама изучать тему сепарации, пыталась отстаивать свои личные границы. Но это воспринималось в штыки. Постоянные слезы, истерики. Это было тяжело выносить, но я брала себя в руки и усилием воли не поддавалась на ее манипуляции. И это сыграло решающую роль, потому что, когда человек впадает в истерику, он не ожидает, что не встретит ответа с другой стороны. В итоге мама как будто начала успокаиваться. А завершающей точкой в сепарации стал момент, когда я увольнялась с нелюбимой работы, которая очень нравилась родителям. Я переживала, советовалась с ними. Очередной раз мы разругались и не общались неделю. За это время я поняла, что никогда не буду для них хорошей. Вообще никогда. Я никогда не сделаю все правильно. Поэтому смысла угождать им нет. Они не могут давать мне советы о том, как мне жить. Потому что у них совершенно другие представления о мире. И через неделю, когда мама позвонила, я спокойно донесла до нее свои осознания. Видимо, благодаря тому, что я была полностью уверена, она меня поняла. Период скандалов был нужен. Но когда я достигла полной уравновешенности, это завершило сепарацию. И до сих пор меня, к счастью, никто не контролирует.

Психология
ВЦИОМ