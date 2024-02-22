Как пройти сепарацию от родителей во взрослом возрасте

«Я поняла, что никогда не буду для них хорошей, и это помогло» Анастасия из Нижнего Новгорода, 31 год В детстве у нас с родителями были хорошие отношения. Я чувствовала себя ребенком, окутанным ватным одеялом. Правда, в итоге это вылилось в то, что после прохождения сепарации мне было тяжеловато взрастить в себе взрослую часть. До 16 лет меня не беспокоили отношения с родителями, потому что я считала, что так и надо. Тогда я впервые отделилась от них. Училась в лицее и жила в общежитии. Тогда я поняла, что не хочу быть переводчицей, а хочу связать свою жизнь с творчеством. Я сказала об этом маме, а она надо мной посмеялась. После этого я впервые подумала о том, что, кажется, далеко не во всем она была права и что больше я подчиняться ей не хочу. Я поступила в вуз, начала сама изучать тему сепарации, пыталась отстаивать свои личные границы. Но это воспринималось в штыки. Постоянные слезы, истерики. Это было тяжело выносить, но я брала себя в руки и усилием воли не поддавалась на ее манипуляции. И это сыграло решающую роль, потому что, когда человек впадает в истерику, он не ожидает, что не встретит ответа с другой стороны. В итоге мама как будто начала успокаиваться. А завершающей точкой в сепарации стал момент, когда я увольнялась с нелюбимой работы, которая очень нравилась родителям. Я переживала, советовалась с ними. Очередной раз мы разругались и не общались неделю. За это время я поняла, что никогда не буду для них хорошей. Вообще никогда. Я никогда не сделаю все правильно. Поэтому смысла угождать им нет. Они не могут давать мне советы о том, как мне жить. Потому что у них совершенно другие представления о мире. И через неделю, когда мама позвонила, я спокойно донесла до нее свои осознания. Видимо, благодаря тому, что я была полностью уверена, она меня поняла. Период скандалов был нужен. Но когда я достигла полной уравновешенности, это завершило сепарацию. И до сих пор меня, к счастью, никто не контролирует.