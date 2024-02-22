Стало известно об отношении мужчин к банальным подаркам на 23 февраля

«Интересная тенденция: чем старше мужчина, тем ему приятнее получить в подарок что-то банальное, что уже давно звучит, скорее, как анекдот, а не подарок — гель для душа или набор носков, трусов. Молодым ребятам все же хочется чего-то оригинального. А вот мужчины за 40 предпочитают "новую добрую бритву" в подарок на 23 февраля. Аргументируют так: сейчас что хорошие носки, что хорошие лезвия для бритвы стоят прилично, сам бы на себе сэкономил и купил подешевле, а так буду ходить в дорогих носках, и мне хорошо, и жене удобно», — прокомментировал результаты исследования кандидат социологических наук, владелец «ПРО Бренд» Алексей Гвинтовкин.