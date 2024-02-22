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Психолог: неудачные подарки лучше принимать с юмором

Неудачные подарки нужно принимать с юмором, стараясь при этом не обидеть дарителя. Об этом рассказала психолог Екатерина Игонина.

Психолог: неудачные подарки лучше принимать с юмором
© Mir24.tv

Специалист посоветовала не скрывать от дарителя, что подарок вам не подошел. А помочь в такой ситуации могут доброжелательность и юмор.

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«Лучше всего сказать об этом прямо, но не обижая искренности намерений подарившего: «Благодарю за прекрасный подарок, правда, очень редко ношу шерстяные вещи: мне вечно жарко», «Кактус – это здорово! Только у меня дома цветы долго не стоят», – привела примеры корректной реакции специалист.

Если же подарок оказывается совсем неуместным, лучше отреагировать сухим «Спасибо».

Психология