Психолог: неудачные подарки лучше принимать с юмором

«Лучше всего сказать об этом прямо, но не обижая искренности намерений подарившего: «Благодарю за прекрасный подарок, правда, очень редко ношу шерстяные вещи: мне вечно жарко», «Кактус – это здорово! Только у меня дома цветы долго не стоят», – привела примеры корректной реакции специалист.