Рекрутеры назвали 8 трендов, на которые ориентируются мужчины в поиске работы

В России мужчины при устройстве на работу в среднем запрашивают около 68 тыс. рублей, а на высших должностях — от 117 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики HH.ru.

© Unsplash.com

В Санкт-Петербурге средние зарплатные запросы мужчин превышают 70 тыс. рублей, что на 10 тыс. больше, чем у женщин. В СЗФО представители сильного пола хотели бы получать около 75 тыс. рублей, а на руководящих местах — от 150 тыс. рублей.

Резюме мужчин, претендующих на начальственные позиции, в среднем содержат опыт на 1,6-2 года больший, чем у женщин. При этом представители сильного пола проявляют интерес к рабочим и офисным профессиям. Чаще всего они хотят быть водителями (более 22 тыс. резюме), программистами и разработчиками (более 20 тыс. резюме с начала года), а также менеджерами по продажам и топ-менеджерами (более 15 тыс. резюме).

В свободное время мужчины в равной степени увлекаются программированием и кодированием (31%), механикой и техникой (29%). 7% предпочитают видеоигры, 3% — рисование, 3% — фотографию, 2% — кулинарию, 1% — волонтёрство и ещё 1% — танцы.

Для 72% опрошенных работа мечты — это та, которая обеспечивает всё необходимое. 62% подчёркивают важность положительных эмоций, а для 60% приоритетно уважительное отношение со стороны руководства. Также для многих серьёзным аргументом является баланс между работой и личной жизнью.

53% мужчин собираются сменить сферу деятельности в текущем году, причём 27% из них стремятся в IT. 11% хотят повышения, а 9% рассматривают работу на производстве.

66% мужчин в 2024 году планируют посвятить большую часть времени работе. 47% уделят внимание саморазвитию, 43% — семье, 36% — здоровью, и 28% — обучению.