Стало известно, о чем говорят мужчины на работе

Чаще всего на работе мужчины говорят о профессиональных задачах, такой вариант ответа выбрал 81% респондентов исследования, проведенного социальной сетью «Одноклассники» и сервисом «Работа.ру». Еще 22% признались, что предпочитают обсуждать с коллегами автомобили и технику, а 19% — ремонт дома или квартиры.

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17% опрошенных отметили, что им интересно рассказывать о своей семьей и детях. Среди респондентов нашлись и те, кто любит посплетничать об отношениях между коллегами — такой вариант ответа выбрали 12% мужчин. Домашних животных обсуждают 12% опрошенных, а спорт — только 9%.

Некоторые участники опроса (44%) уверены, что с коллегами можно разговаривать на темы, выходящие за рамки работы. Большинство респондентов (67%) также считают, что взаимные интересы создают приятную атмосферу на рабочем месте. 8% опрошенных уверены, что в реальной жизни мужчины общительнее женщин, а 13% придерживаются противоположной позиции. Остальные заявили, что уровень коммуникабельности не зависит от пола. Это подтверждает и статистика ОК: доля личных сообщений, отправленных мужчинами, практически не отличается от количества писем, отправленных женщинами.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи пользователей из всех регионов России.