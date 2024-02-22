Что такое «токсичный позитив» и почему он разрушает вашу карьеру

Идти по жизни с улыбкой — хорошая идея, если вам не приходится подавлять негативные эмоции.

«Токсичный позитив — это вера в то, что люди должны постоянно сохранять позитивный настрой, даже когда сталкиваются с печалью или трудностями», — рассказала психотерапевт Али Хониг в интервью FOX Business.

«Когда сотрудники ощущают ограничение в выражении негативных мыслей или чувств, это способствует эмоциональному выгоранию, усталости и негодованию по отношению к коллегам, менеджерам или всей организации», — объяснила врач.

В результате производительность снижается, и шансы на повышение тают на глазах. При этом, если в компании нет культуры токсичного позитива, но в ней все равно не поддерживают желание сотрудников расти, стоит подыскивать новое место работы.