Психолог объяснила, с чем часто связана тяга к сладостям

Тяга к сладостям часто связана с эффектом плацебо, когда человек временно утоляет эмоциональный голод. Об этом рассказала психолог Анастасия Евсеева.

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По словам специалиста, люди еще с детства начинают воспринимать сладости, как некую награду и поощрение за проделанную работу, поэтому в будущем при стрессе они могут начать злоупотреблять десертами.

— Поэтому сейчас непроизвольно в периоды упадка сил и прочих стрессовых ситуаций мы тянемся за чем-то сладким, — заявила Евсеева.

Эксперт отметила, что за счет сахара у человека повышается работоспособность, а также появляется чувство удовлетворения, передает «Царьград».