Психолог объяснила, с чем часто связана тяга к сладостям

Психолог Евсеева объяснила, с чем часто связана тяга к сладостям
Тяга к сладостям часто связана с эффектом плацебо, когда человек временно утоляет эмоциональный голод. Об этом рассказала психолог Анастасия Евсеева.
По словам специалиста, люди еще с детства начинают воспринимать сладости, как некую награду и поощрение за проделанную работу, поэтому в будущем при стрессе они могут начать злоупотреблять десертами.
— Поэтому сейчас непроизвольно в периоды упадка сил и прочих стрессовых ситуаций мы тянемся за чем-то сладким, — заявила Евсеева.
Эксперт отметила, что за счет сахара у человека повышается работоспособность, а также появляется чувство удовлетворения, передает «Царьград».
Первый шаг к избавлению от сахарной зависимости — осознание наличия у себя такой проблемы и ее принятие. Об этом сообщила диетолог Полина Журавлева. По словам эксперта, чрезмерное употребление сахаросодержащих продуктов может отразиться не только на общем самочувствии, но и на настроении, а также бодрости. Сладости вызывают лишь ограниченное по времени ощущение эмоционального удовлетворения.