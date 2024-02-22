Стало известно, сколько россиянок планируют порадовать мужчин 23 Февраля

Большинство россиянок (63%) планируют порадовать своих мужчин 23 Февраля, свидетельствуют данные опроса KP.RU. Среди них 45% хотят накрыть праздничный стол в честь Дня защитника Отечества. Еще 8% опрошенных рассказали, что не могут лично поздравить с праздником дорогих для них мужчин, но обязательно собираются им позвонить.

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Как стало известно из опроса, 5% женщин отпустят супругов провести время с друзьями, чтобы те могли отдохнуть в мужской компании. 3% опрошенных забронировали столик в ресторане. Еще 2% россиянок решили воспользоваться длинными выходными, чтобы устроить мужчинам поездку-сюрприз.

8% выбрали вариант «другое». Они рассказали, что планируют поздравить мужей и близких иным способом, например, купить им подарки. Некоторые подчеркнули, что им некого поздравить с этим праздником. Оставшиеся заявили, что в их семье не принято отмечать 23 Февраля.

Опрос проводился среди подписчиков и в социальных сетях издания, участие в исследование приняли 4,1 тысячи человек.