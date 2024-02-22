Психолог назвал коллег без дипломов шарлатанами

Настоящий психолог должен обязательно иметь профильное высшее образование, без него он не может считаться специалистом, заявил в беседе с НСН заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН профессор Сергей Ениколопов. Он подчеркнул, что сегодня услуги психологов зачастую предлагают люди, не имеющие ни малейшего понятия о психологии и являющиеся по сути шарлатанами.

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Ранее ряд СМИ сообщил, что 80% психологов заявили о несогласии с законопроектом о психологической помощи в России. В частности, многих не устраивает требование об обязательном наличии высшего психологического образования. Ениколопов предположил, что против закона выступают именно люди без дипломов, и назвал их шарлатанами.

Почему-то во всех остальных областях никому в голову не придет, что врач может не иметь диплома врача. Если у медика нет диплома, то, скорее всего, он шарлатан. <...> Эти 80% — индикатор того, сколько у нас людей, претендующих на то, что они готовы «помогать», а точнее говоря — обирать клиентов, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что без диплома нельзя стать даже медсестрой. Психолог предположил, что без высшего образования можно стать блогерами, но они не считаются настоящими специалистами.