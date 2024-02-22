Неожиданные проблемы совместного проживания молодой семьи с родителями

Дефицит личного пространства, разный ритм жизни, разногласия между «двумя хозяйками на одной кухне» — это типичные проблемы, с которыми сталкивается молодая семья, решившая жить вместе с родителями. Однако это лишь верхушка айсберга, ведь совместное проживание двух разных поколений таит в себе гораздо более глубокие проблемы. Эксперты WomanHit.ru рассказали о скрытых сложностях совместной жизни нескольких поколений под одной крышей.

Подавление эмоций

При длительном совместном проживании двух разных семей, в первую очередь все думают о том, как бы избежать конфликтов, ведь худой мир лучше доброй войны. Однако эта проблема имеет противоположный эффект.

«Стремление избежать конфликта, страх обидеть может возникать как у молодежи, так и у родителей. Постоянное сдерживание своих чувств имеет „накопительный“ эффект и может привести к серьезным ссорам, скандалам», — рассказала психолог, кандидат экономических наук Екатерина Каталина.

Более того, подавление эмоций влияет и на здоровье — например, у пожилых людей может начать скакать давление.

Социальная изоляция

Социологические исследования показали, что люди в зрелом возрасте, живущие отдельно от детей, чувствуют себя бодрее, а их здоровье гораздо лучше. Наш эксперт:

«Это связано с тем, что отдельно живущие родители, особенно пенсионеры, активнее и чувствуют себя свободнее: они сами ходят в магазины, у них больше свободного времени на прогулки и медицинские обследования. У тех кто, проживает с детьми и внуками, распорядок дня часто зависит от выбора остальных членов семьи».

Отсюда вытекает и другая проблема — возникновение социальной изоляции, нехватки общения с кем-то кроме родственников. Особенно эта проблема обостряется в случае переезда родителей в дом или квартиру детей. Екатерина:

«Если в предыдущей среде у пенсионера могли остаться соседи, знакомые, то в новом месте им сложно обрести интересные знакомства». Кроме того, в этой ситуации у родителей может возникнуть фрустрация, связанная с расставанием с привычной обстановкой.

Разные взгляды

Негативно сказываются и банальные пищевые привычки или отличия во взглядах на то, как, например, кормить детей. Психолог:

«Молодые родители могут считать, что запреты на сладкое лишь усиливают желание детей есть его тайком, а старшее поколение предпочтет строго ограничить доступ к желанным конфетам и пирожным».

Кроме того, если у молодой семьи уже есть свои дети, то у них может обостриться чувство вины за то, что они не успевают заботиться о своих родителях. Ситуация обостряется, если эти родители уже пожилые.

Снижение потенции у мужчин

Казалось бы, как это связано? Рассказывает психотерапевт Анастасия Кардиакос:

«Частая фрустрация (нереализованное желание) вызывает привычку и изменения в активности половой системы, ведущие к снижению либидо».

Когда знаешь, что за стенкой спят теща с тестем, у кого угодно начнутся фрустрации.

Перепутанные роли

В такой «большой» семье могут «путаться» роли жены и мужа. Это приводит к тому, что конфликтов появляется еще больше.

«Например супруга все чаще будет напоминать свою мать мужу, так как он подсознательно их сравнивает. В таких семьях сравнений больше, чем в сепарированных, поэтому и переносов тут в разы больше», — рассказывает наш эксперт Анастасия.

Тревожные дети

Дети, рожденные и выросшие в таких семьях, могут быть более тревожными. А все потому, что у них не один родитель, а несколько одновременно. Анастасия:

«Биологическое родство приобретает вторичность, когда воспитанием занимаются сразу все. С разными точками зрениями, привычками».

Кроме этого в дальнейшей жизни такого ребенка ждут трудности в самореализации на работе. Дело в том, что его роль «ребенка» со временем только укрепится и активность в стремлении и «сражении» за первые места в жизни будет ниже, чем у других.

«Дети увлекаются, поэтому часто „выросшие“ дитятки застревают в детских играх — компьютер, телевизор, нежели стремятся к взрослым реальным достижениям», — комментирует наш эксперт.

Больше измен

Риск измен обоих партнеров в таких семьях гораздо выше, от чего усиливается подсознательная ревность.

«Раздражителей больше — элементарно, людей в квартире. А стремление вырваться, т. е. сепарироваться, выше. А где свобода — там соблазны и небезопасно», — рассказывает психотерапевт.

Ресурс спонтанности

При совместном проживании нескольких поколений снижаются самостоятельные и расширяющие личность решения. По словам Анастасии, это называется ресурсом спонтанности.

«Например: это не ваша жилплощадь и там уже не сделаешь что-то по-своему, не выбежишь утром голышом и прочее. Ресурс спонтанности необходим каждому человеку, т. к. двигает через креатив и реализацию к большему. Подобный пункт есть в партнерских отношениях, где один из пары строг и ставит много запретов. А второй потихоньку „увядает“ в разрешенных рамках», — говорит наш эксперт.

Ну, и согласно статистическим данным, если после 35 лет не разъехаться с родителями, то вырастает процент с ними и остаться.