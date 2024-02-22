Психотерапевт объяснил, как отличить плохое настроение от депрессии

Врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров назвал отличия депрессии от обычного упадка настроения. О серьезных проблемах говорят навязчивые негативные мысли, а также снижение психической и физической активности.

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«По диагностическим критериям: не менее двух недель большую часть времени должен быть пониженный фон настроения, ангедония, то есть утрата удовольствия от привычных вещей, сниженная физическая активность, сниженная психическая активность. Все уходит в негатив», – объяснил он.

Василий Шуров добавил, что нередко депрессия сопровождается тяжелыми мыслями – так называемым негативным обобщением. В такие моменты человек уверен, что он никчемен, никому не нужен и у него никогда ничего не получится.

При подобных симптомах человеку следует немедленно обратиться за помощью к врачу-психиатру для диагностики и подбора соответствующей терапии. Пациент может сначала обратиться к клиническому психологу для проведения диагностики, после которой его могут направить к психиатру.

Специалист также отметил, что в случае тяжелой депрессии с суицидальными мыслями необходимо подбирать препараты в стационарных условиях из-за риска самоубийства. Он подчеркнул, что 10 % больных депрессией сводят счеты с жизнью, именно поэтому важно обращаться за помощью при первых признаках хронического состояния, передает «Общественная Служба Новостей».