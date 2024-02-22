Что делать, если умер близкий

Такие инструкции всегда пишутся и читаются с подспудной надеждой «пусть не пригодится». Но жизнь неумолима: наверное, рано или поздно каждому из нас придётся заниматься похоронами родственников или друзей. Подготовиться к этому сложно, но знать, что нужно делать в такой непростой ситуации, необходимо. «Секрет» составил понятный гайд, что делать в случае смерти близкого, чтобы не сойти с ума от горя и атак ритуальных агентов.

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Шаг 0. Оцениваем свое состояние

Люди очень по-разному реагируют на смерть и известия о ней. Кому-то удаётся остаться пусть и подавленным, но вполне функционирующим, чтобы самостоятельно справиться со всеми хлопотами и ритуалами. Кто-то оказывается раздавлен горем и ничего не может делать. Предугадать, как отреагируете именно вы, заранее сложно.

Но если у вас есть причины сомневаться, что вы сможете с этим справиться самостоятельно (а будем честны, мало кто может), подумайте, кому вы можете позвонить с просьбой о помощи в такой ситуации. Не бойтесь и не стесняйтесь её просить. В конце концов, близкие нужны в том числе для этого.

Смерть — это трагедия, близкая и понятная каждому. Не оставайтесь с ней один на один.

Если вы понимаете, что «не вывозите», призовите друга или родственника, желательно, не столь близко к сердцу переживающего смерть покойного, приехать.

Покажите эту инструкцию и попросите помочь вам или сделать за вас посильные вещи. А вы в это время будете приходить в себя.

Ищите помощь и поддержку сразу, как почувствуете, что вас засасывает в воронку горя. А лучше — на всякий случай — сразу после известия о смерти вашего близкого. В состоянии шока обратиться за помощью будет намного сложнее.

Шаг 1. Констатируем смерть

Если близкий человек умер вне дома, скорее всего, о случившемся вам сообщат постфактум.

Если смерть наступила на улице и/или в результате насильственных действий, телом сначала займётся полиция, а вас потом могут пригласить на опознание. Если у человека при себе не было телефона и документов и он ни разу в жизни не сдавал биометрию, опознание и поиск родственников может затянуться.

Так что в случае пропажи кого-то из близких незамедлительно сообщите в полицию, это облегчит им работу и избавит вас от лишних проволочек.

Если родственник умер в больнице, врачи сразу займутся всеми действиями по регистрации смерти и перевозке тела в морг.

При передаче покойного медицинский персонал оформляет сопроводительный лист, к которому прилагается медицинская карта с посмертным эпикризом. Родственникам звонят и сообщают о кончине, после чего им нужно уточнить адрес патологоанатомического отделения, подъехать в больницу и забрать вещи усопшего.

Далее вам нужно будет обратиться в морг и сразу перейти к шагам 2 (за исключением перевозки) и 3.

Если же смерть наступила в родных стенах, первым делом нужно вызвать скорую помощь по телефону 03 или единому номеру 112. Прибывший на место происшествия врач скорой помощи может также вызвать полицию, или она приедет сама по вызову диспетчера.

При вызове проговорите, что человек умер (если вы уверены в этом) или умирает (если вы не можете определить это сами).

Приехавшие медики констатируют смерть и определят время и возможную причину. Вместе с полицией они оформят необходимые документы и дадут копию близким.

После констатации смерти вам должны предоставить:

протокол установления смерти человека;

протокол осмотра места происшествия;

постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, если у полиции возникнут подозрения о неестественных причинах наступления смерти.

Шаг 2. Вызываем ритуальную службу — ритуального агента

После того как факт смерти будет установлен, встаёт вопрос о том, что делать с телом.

Вам (или вашему помощнику) нужно будет вызвать городскую государственную ритуальную службу. В Москве и Московской области это ГБУ «Ритуал», в Санкт-Петербурге — ГУП «Ритуальные услуги». Если близкий умер дома, полиция на месте может вызвать ритуальщиков.

Но учтите: иногда стражи порядка или медики скидывают информацию о свежепочивших и контакты их родственников коммерческим ритуальным агентам. В этом случае вам практически сразу начнут названивать люди, нередко выдающие себя за государственных агентов. Их главная задача — побыстрее «окучить» горюющих родственников и продать им услуги подороже.

Если вы не настроены действовать через коммерческие конторы и не готовы заплатить за похороны человека втридорога, кладите трубку на такие звонки и перезванивайте на единый диспетчерский номер той ритуальной конторы, которую вы выбрали самостоятельно.

Дальше два пути. Тело умершего могут забрать:

в патологоанатомическое отделение (для решения вопроса о проведении вскрытия или сохранения тела до дня похорон);

бюро судебно-медицинской экспертизы (для проведения судебно-медицинской экспертизы).

Перевозкой тела должны заниматься только ритуальные службы — для этого у них есть все инструкции и специально оборудованный транспорт.

К их приезду вам нужно подготовить пакет документов, что вам дали скорая и полиция, а также желательно две простыни и два полотенца.

СОВЕТ: не надо отдавать кому-либо из приехавших на вызов свой паспорт или паспорт покойного или давать его фотографировать.

Государственные ритуальные службы перевозят тело бесплатно, хотя грузчики и водитель могут намекать на чаевые. Давать ли их — решать вам. Но помните, что дальнейшие расходы на похороны могут выесть из вашего бюджета приличную сумму, так что не торопитесь разбрасываться деньгами.

Коммерческие ритуальные службы могут запросить за перевозку отдельную оплату в районе 2000–5000 рублей. И повезут его в коммерческий же морг.

Как противостоять похоронным агентам

В момент известия о смерти на близких часто обрушивается горе, которое буквально парализует и отупляет разум. В таком состоянии очень просто согласиться на всё, что вам предлагают (или впаривают).

Недобросовестные агенты часто поторапливают заключить с ними договор «сейчас же», пугая реальными и выдуманными страшилками и обещая, что «завтра будет дороже». И вот уже вы готовы отдать любые деньги, лишь бы от вас отстали и дали побыть наедине со своей бедой.

Помните: ни вы, ни ваш умерший близкий уже никуда не торопитесь. Никто не заставляет вас мобилизовать все силы и решать все вопросы в первые же сутки после смерти. Не произойдёт ничего страшного, если вы отложите вопрос организации похорон и подойдёте к нему обдуманно, а не в состоянии шока.

Обязательно спрашивайте у агентов, которые будут приходить к вам или звонить, как называется их контора, просите дать ссылку на сайт. Пробейте адреса. Это займёт у вас несколько минут, но вы будете знать, с кем имеете дело. А заодно ознакомитесь с прайс-листом на их услуги и отзывами.

Не бойтесь говорить «нет» или «я подумаю и перезвоню позже». Если агент злится и не проявляет ни малейшего сочувствия к вашему горю, скорее всего, вас пытаются «развести». Но верно и обратное: если вас буквально окутывают в сочувствие и выбивают из вас эмоции, возможно, вы имеете дело с искусными манипуляторами.

Также на вас могут давить аргументами про достоинство, честь, память и уважение. Но подумайте дважды, действительно ли более дорогие похороны родственника или близкого — это про уважение к умершему, а не про наживу живущих.

В конце концов, помните: даже гроб за 100 000 рублей не гарантирует добрую память.

Шаг 3. Получаем свидетельство о смерти

Как получить медицинское свидетельство о смерти

Сначала нужно получить медицинское свидетельство о смерти. Его должны выдать в самом морге или в связанном с ним медицинском учреждении в течение суток с момента установления причины смерти.

Также такое свидетельство может выдать коммерческая контора или ИП, которые легально осуществляют медицинскую деятельность такого рода.

Кому могут выдать медицинское свидетельство о смерти:

близким родственникам покойного (супругу, детям, родителям, усыновлённым, усыновителям, родным братьям и родным сёстрам, внукам, дедушкам, бабушкам), а при их отсутствии иным родственникам либо законному представителю;

правоохранительным органам по их требованию;

похоронному агенту по доверенности от родственников покойного;

сотрудникам ФСИН

командирам воинской части, если смерть наступила в период прохождения службы.

Как получить государственное свидетельство о смерти

Дальше в течение трёх дней со дня поступления тела в морг нужно известить о смерти государство и получить государственное свидетельство установленного образца.

Это можно сделать на Госуслугах, в загсе или МФЦ при личном обращении. Уточните в выбранном отделении МФЦ, оказывают ли они эту услугу.

Чтобы получить государственное свидетельство о смерти, понадобятся:

паспорт РФ заявителя;

медицинское свидетельство о смерти или решение суда об установлении факта смерти или объявлении человека умершим, вступившее в законную силу;

документ, удостоверяющий личность умершего, — при наличии.

Если паспорт умершего по какой-либо причине отсутствует, придётся получить выписку из домовой книги по его месту жительства.

Выписка из домовой книги также выдается в МФЦ района по регистрации умершего его родным или человеку, зарегистрированному вместе с умершим.

Оригинал медицинского заключения о смерти при этом у вас заберут. Так что заранее необходимо сделать копию заключения, так как только в нём указывается официальная причина смерти.

Копию медицинского заключения о смерти нужно будет предъявлять по договору страхования жизни умершего и в ряде других случаев.

Только после получения свидетельства можно забронировать время прощания в морге или крематории.

Шаг 4. Организуем похороны

Через сколько дней нужно похоронить человека

Если смерть наступила от естественных причин и у полиции нет к этому вопросов, похоронить человека можно достаточно быстро. Обычно похороны организуют в течение трёх дней, если тело не нужно перевозить или если не действует особое распоряжение, как это было во время пандемии COVID-19.

Однако по распоряжению родственников тело могут придержать в морге.

В обычном морге тело может лежать бесплатно до 7 суток. Если родственники по каким-либо причинам не могут похоронить покойного до истечения этого времени, сроки хранения продлеваются до 14 суток. Для этого необходимо обратиться в отделение и составить письменное заявление.

А если ещё дольше?

Какие детали нужно проговорить с ритуальным агентством

Предстоит выбрать все детали похорон, если усопший в завещании или предсмертных словах не распорядился похоронить его определённым образом.

Впрочем, как показывает практика, воля умершего в этом вопросе уступает воле живых. Так что нередки случаи, когда убеждённых атеистов отпевают, а желающих быть развеянными над морем хоронят на кладбище и ставят памятник.

Вместе с ритуальным агентством нужно определить:

нужно ли вам сопровождение по получению всех необходимых справок и документов;

похороны в земле или кремация;

выбор погребальной атрибутики (венки, гробы и прочие принадлежности);

нужно ли бальзамирование и посмертный грим для прощания с открытым гробом;

оптимальные варианты катафальных перевозок, в том числе если нужно доставить тело усопшего из другого города или государства;

организация религиозного отпевания или гражданской панихиды;

место для захоронения (на кладбище, в колумбарной нише и т. п.)

полотенце;

расческу;

мыло;

бритву (если необходимо бритье);

обувь;

нижнее белье;

платье или костюм;

фотографии. После смерти родственника на его семью обычно ложится выбор костюма, в котором усопший будет лежать в гробу, а также фотографий, которые обычно выставляются на прощании в траурной рамке. Хотя бы за сутки до начала похорон нужно принести:

Если хотите, можете уже на этом этапе обсудить установку памятника, креста или надгробной плиты вашему близкому.

Если речь идёт о классическом захоронении, установкой памятника и прочего нужно будет заняться не раньше чем через год после похорон, чтобы земля успела осесть. До тех пор на могиле устанавливают простой деревянный крест с табличкой.

Нужно ли платить за место на кладбище или в колумбарии

В соответствии с законом «О погребении», каждому россиянину положено бесплатное место на кладбище, которое определяется по его прописке.

Исключение — воинские захоронения. Чтобы перенести тело близкого оттуда, нужно специальное разрешение от государства, а место на кладбище с большой вероятностью придётся покупать.

Также надо учитывать, что большинство старых кладбищ, особенно в пределах города, имеют статус закрытых. Это значит, что захоронение там можно организовать только в случаях:

родственного подзахоронения;

выделения места покойному за особые заслуги (лауреаты премий, ветераны ВОВ, кавалеры орденов Славы, герои России или СССР);

покупки места на аукционе от города.

Если вас убеждают, что за место на кладбище без вариантов придётся заплатить круглую сумму, скорее всего, вас пытаются развести и перепродать купленное на аукционе место.

Но есть нюанс: бесплатный участок может располагаться где-то в весьма отдалённых от вас районах, так что выбирайте сами, что вам важнее — близость и возможность почаще навещать могилу или деньги, которые вы за это отдадите.

В любом случае узнайте об альтернативных вариантах: иногда купить место на кладбище можно без лишних посредников, а иногда у покойного оказывается уже приобретённое место.

Также нужно будет заплатить копальщикам могилы. Зимой, когда грунт мёрзлый и твёрдый, копка выйдет дороже. По России в целом расценки на услугу варьируются от 3000 до 12 000 рублей в летнее время и до 5000–20 000 рублей в зимний сезон.

Разрешение на кремацию

Если же вы выбрали кремацию, это выйдет дешевле, но нужно получать разрешение на кремацию. Получить его можно в городском крематории, и обычно этим занимаются сотрудники ритуального учреждения.

Если смерть была подозрительной, полиция может запретить кремацию и настоять на похоронах в земле, чтобы была возможность при необходимости эксгумировать тело.

Прощание при кремации проходит так же, как и при обычных похоронах, с той лишь разницей, что гроб с телом потом не хоронят в земле, а помещают в кремационную печь. Оставшийся после кремации прах помещают в специальную урну, которая впоследствии выдается организатору похорон (родственнику) для захоронения в земле или помещения в колумбарий.

Аренда ячейки в колумбарии имеет определённую цену и оплачивается единовременно.

Кроме того, взимается плата за размещение урны, ежегодный взнос за хранение урны в колумбарии, но обычно это совсем небольшие деньги, в районе 200–500 рублей. Стоимость и цены ячеек зависят от колумбария и размещения ниши в нём.

Как происходит прощание с умершим родственником или близким

Прощание близких с умершим обычно назначается в специальных залах при городском морге. Оно обычно достаточно формальное и длится недолго, 30–45 минут. Если вы хотите продлить время, об этом нужно договориться заблаговременно.

После того как все подойдут к гробу и попрощаются, работники ритуальной службы выносят его и погружают в катафалк, который повезёт гроб на кладбище, в крематорий или сначала в церковь на отпевание.

Иногда гроб несут друзья или сослуживцы покойного, но в последние годы всё чаще морги и ритуальные конторы настаивают на своих грузчиках.

Организаторы похорон отдельно собирают и перевозят принесённые цветы, которые кладут в могилу или на могилу усопшего.

Если погода позволяет, можно сделать наоборот: сразу привести гроб с телом из морга на кладбище и организовать прощание и гражданскую панихиду уже там.

Как организовать отпевание умершего

Церковь для отпевания лучше выбирать рядом с кладбищем, если на иное нет особых распоряжений или соображений. При многих кладбищах есть свои церкви, где можно провести отпевание, но они, как правило, православные.

Церковь не устанавливает единых расценок на свои услуги: отпевание усопшего могут провести как бесплатно, так и за деньги.

Стоимость отпевания колеблется от 1000 до 10 000 рублей.

Отпевание могут организовать в морге, под открытым небом и даже заочно, уже после похорон. Достаточно предъявить свидетельство о смерти и (если есть) — о крещении.

Для проведения обряда отпевания важно, чтобы покойный при жизни придерживался православия и обязательно был крещён, иначе проведение обряда будет бессмысленным по церковным канонам.

У разных конфессий свои традиции похорон и поминальных служб, поэтому уточняйте в той церкви (мечети, синагоге и т. п.), куда ходил покойный. Могут отказать в отпевании, если об умершем известно, что он был атеист и хулитель церкви.

Как организовать поминки

Уже на этапе организации похорон также надо подумать о том, будете ли вы устраивать поминки для родственников и друзей.

Обычно поминки назначают сразу после похорон либо на следующий день. Эта древняя русская традиция может встать в копеечку, и в те затраты, которые можно компенсировать за счёт государства, точно не входит.

Но возможность помянуть ушедшего, проговорить в кругу переживающих утрату его место в вашей жизни для многих оказывается необходимо. А траты на торжественность стола воспринимаются как дань живых умершему.

Поминки могут организовать за отдельный прайс ритуальные службы, или же вы просто можете забронировать стол в ресторане, где поместятся все желающие помянуть усопшего.

Если лишних денег нет, поминки могут пройти и в домашней обстановке. Главное, оцените, готовы ли вы морально к присутствию чужих людей дома и отсутствию возможности спрятаться от них, если вам станет плохо.

Сколько стоят похороны в 2024 году

В 2020 году похороны стоили в среднем от 40 000 до 100 000 рублей. Но в случае обращения в коммерческие агентства ценник легко мог перевалить и за 200 000 рублей.

К 2024 году цены на всё подросли. В среднем по стране они варьируются от 50 000 до 120 000 рублей, и это без учёта поминок.

По средним расценкам захоронение в гробу в Москве обойдётся в 73 300 рублей, кремация — в 55 500 рублей, хотя всегда можно найти варианты дешевле.

В Санкт-Петербурге цены варьируются от 15 000 рублей за самые экономные похороны до 224 000 рублей за элитный пакет услуг.

В Новосибирске расценки колеблются от 18 000 до 67 000 рублей.

В Сочи за те же пакеты услуг придётся заплатить от 20 000 до 70 000 рублей.

Но по опыту можно сказать, что почти всегда проводить близкого в последний путь выходит дороже первоначальных расценок за счёт различных допуслуг, которые вроде как не входят в пакет, но на практике родственникам удобнее перепоручить их агенту, чем заниматься этим самостоятельно.

Как получить компенсацию и пособие на похороны от государства

В Москве выдаётся не только свидетельство о смерти, но и справка в случае регистрации смерти жителя Москвы — для обращения за получением пособия на погребение и доплатой к этому пособию.

В некоторых регионах также можно рассчитывать на пособие или субсидию, например, на похороны пенсионеров, но это нужно узнавать отдельно.

В 2024 году федеральное социальное пособие на похороны составляет 8370 рублей, а доплата от Правительства Москвы — 14 583 рубля.

Обращаться за получением пособия на социальное погребение следует в одно из учреждений социального назначения (собес, отделение СФР, по месту работы умершего или в военкомат, если речь идёт о похоронах военного).

Обращение за пособием возможно в течение 6 месяцев со дня смерти. Но есть нюанс: любые социальные выплаты от государства — это вопрос не дней, а недель. А времени и желания на прохождение всего этого бюрократического ада в момент смерти близкого обычно нет.

Поэтому всё чаще россияне как-то наскребают деньги на актуальные похоронные расходы по сусекам да по друзьям, готовым помочь семье покойного, а вопрос компенсаций решают уже сильно позже.

Можно ли оплатить похороны из денег умершего

Другой вариант покрыть расходы — снять деньги со счёта умершего.

Обычно с момента получения свидетельства о смерти все счета блокируются на шесть месяцев: это связано с законом о наследстве, для вступления в которое нужно определить наследников и заплатить государству налог. Однако по решению нотариуса его близкие могут снять со счёта деньги, необходимые на погребение усопшего.

Согласно ч. 3 ст. 1174 Гражданского кодекса, можно получить похоронные деньги до 100 000 рублей, не дожидаясь вступления в наследство. Для этого организатор похорон должен обратиться к нотариусу по последнему месту жительства покойного и предъявить ему счёт или ранее оплаченные чеки и квитанции, подтверждающие затраты. Нотариус проверяет документы и выдаёт распоряжение для банка.

Снять эти деньги можно и после похорон.

Попытка ускорить процесс и самовольно снять деньги с карточки родственника до того, как его счета заблокируют, может выйти боком.

«За попытку снять деньги со счета покойного до вступления в наследство ответственности не предусмотрено, но другие наследники будут вправе оспорить такое действие в суде», — пояснил Палюлин.

Впрочем, добавил юрист, оспорить они могут даже затраты на похороны родственника, если сочтут их чрезмерными.

Наконец, стоит узнать, не был ли застрахован умерший при жизни и не входит ли его смерть в число страховых случаев. Если так, есть все шансы стрясти со страховой компании компенсацию, которая сполна покроет расходы на погребение.

Для этого нужно обратиться в компанию с копией договора и свидетельством о смерти.

Последний шаг. Как справиться с горем

Множественные ритуалы, связанные со смертью, есть во всех культурах. Помимо достойного провожания покойного, у них есть другое назначение: занять переживающих утрату делом, чтобы они не концентрировались на своём горе. Ворох хлопот, обрушивающихся после грустного известия, порой даже не оставляют времени на рефлексию своего состояния, а сами похороны и поминки позволяют дать выход эмоциям в каком-то поддерживающем кругу.

Однако далеко не всегда и не со всеми эти методы работают.

Утрата близкого — это всегда шок, стресс и риск впасть в депрессию. Особенно опасно, если человеку не дать пережить эту эмоцию и она остаётся подавленной где-то в глубине его психики.

Если в состоянии горя находитесь вы, нужно дать место этому горю, советуют психологи. Не отрицать его, не корить себя за то, что вам плохо, а принять случившееся и отгоревать.

Принятие неизбежного, согласно известной теории Кюблер — Росс, включает:

отрицание;

гнев;

торг;

депрессию;

принятие.

Эти стадии не обязательно будут проходить в таком порядке: вас может долго штормить и кидать, например, между гневом и торгом, или вы сразу впадёте в депрессию.

Только пережив весь шквал негативных эмоций и дав ему сойти на нет, можно дойти до принятия. И жить дальше.

Если же в горевание погрузился ваш близкий, не запрещайте ему плакать, не говорите общих ободряющих фраз и не призывайте крепиться и собраться. Постарайтесь не оценивать его горе, его право на горе, не учить его, как правильно горевать — примите, что вы можете по-разному переживать потерю.