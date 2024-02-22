Мгновенное расслабление: 25 приемов, которые очень быстро снимают стресс

Все мы в тот или иной момент испытываем стресс. Это нормальная и здоровая реакция организма на какие-то изменения и неожиданные ситуации. Но стресс, который продолжается более нескольких недель, может сказаться на вашем здоровье. Стресс выводит вас из себя и портит настроение? Раскроем способы, которые могут помочь вернуть спокойствие и умиротворение в вашу напряженную жизнь.

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1. Внимательный завтрак.

Внимательность или осознанность, успокаивает вас, заставляя ваш разум не рассеиваться и сосредотачиваться на здесь и сейчас. Практикуйте это за завтраком, и вы будете бороться со стрессом с раннего утра: приготовьте себе кофе с молоком и тосты, овсянку или что-нибудь еще, что вы обычно едите на завтрак... И забудьте о мобильном телефоне, телевизоре или радио. Просто наблюдайте, нюхайте, пережевывайте и пробуйте на вкус каждый кусочек.

2. Обнимите друг друга.

Объятия - это не просто проявление нежности, они также могут быть естественным лекарством от стресса. Если вы сделаете это, ваше тело увеличит выработку дофамина, окситоцина и серотонина, веществ, тесно связанных с чувством благополучия и способных снизить уровень стресса.

3. Позвони маме.

Материнское объятие может очень помочь в случае максимального стресса, но если вы не можете в данный момент встретиться, просто позвоните ей. Голос мамы, согласно исследованиям, оказывает на наше тело такое же положительное влияние, как и физический контакт, и помогает снизить уровень кортизола, “гормона стресса”.

4. Улыбнись, и жизнь улыбнется тебе.

Даже если вы этого в данный момент абсолютно не хотите, постарайтесь изобразить на лице улыбку. С ее помощью вам удастся снизить реакцию своего организма на ту тяжелую ситуацию, в которую вы попали. Различные медицинские исследования показывают, что каждый раз, когда вы улыбаетесь, ваш мозг выделяет бета-эндорфины и снижает уровень кортизола на 39%, а адреналина - на 70%.

5. Не думай о том, насколько ты напряжен.

Если вы постоянно повторяете себе, что переполнены негативом и стрессом, это чувство усилится. Наши мысли заставляют нас сосредоточить внимание на сигналах, которые могут указывать на стресс.

6. Ставь перед собой четкие цели.

Неопределенность вызывает сильный стресс, поскольку мешает принимать четкие решения и расставлять приоритеты в том, что действительно важно для вас. Цели помогают вам определить курс и почувствовать себя хозяином своей жизни. При этом нужно понимать, что нельзя всегда всё держать под контролем, поэтому вы должны принять определенную дозу неопределенности, которая от вас не зависит.

7. Занимайся спортом.

Спорт - одно из лучших средств борьбы со стрессом. Физическая нагрузка помогает вашему телу и разуму снять накопившееся напряжение. Специалисты рекомендуют также занятия йогой или пилатесом.

8. Освободи ноги от обуви.

Ноги, как и руки или язык, имеют большое количество нервных окончаний. Следовательно, сжатие их в обуви создает напряжение. Снимите их по возвращении домой и замените на комфортные носки. По возможности ходите босиком. Лучше всего где-нибудь на лужайке или по пляжу.

9. Помогай другим.

Помощь другим повышает самооценку, снижает кровяное давление, уровень стресса и риск возникновения депрессии. Кроме того, в этот момент организм вырабатывает гормон хорошего самочувствия.

10. Ароматы снимут стресс.

Ароматы манго, цитрусовых, лаванды или корицы способны изменить состав вашей крови и уменьшить чувство подавленности. Ключ кроется в линалооле, веществе, которое содержится в более чем 200 растениях.

11. Дыши диафрагмой.

Сядьте на стул так, чтобы ваше тело и ноги находились под прямым углом. В этой позе постарайтесь сделать глубокий вдох через нос и задержите воздух в животе на несколько секунд. Затем сделайте глубокий выдох, выпуская страх и стресс вместе с воздухом.

12. Проведи время с подругами.

Как бы вы ни были заняты, найдите время для встреч с подругами хотя бы раз в неделю. Расскажите им обо всём, что вас беспокоит. Но речь идет не только о разговорах, совместное времяпровождение с близкими людьми, которые вас понимают, также способствует благополучию и помогают избавиться от стресса.

13. Жуй сельдерей, а не жевательную резинку.

Жевание - хороший способ расслабиться и снять стресс. Вы можете выбрать жевательную резинку, но, несомненно, наиболее эффективным будет приготовить ее из сельдерея. В нем мало калорий, а также содержится апигенин, вещество с расслабляющим действием. Вы также можете сварить его в бульоне или добавить в салат.

14. Отдохни.

Если вы не высыпаетесь, немного вздремнуть - это хороший способ успокоить нервы. Чтобы взбодриться, рекомендуется после еды отдохнуть в течение 45 минут, что позволит, в том числе, снизить кровяное давление.

15. Если куришь*, подумай о том, чтобы бросить.

В нервных ситуациях часто прибегают к курению*, чтобы успокоиться. Однако никотин оказывает на ваше тело противоположное действие. Согласно исследованиям, сигареты на 70% увеличивают вероятность возникновения беспокойства и депрессии.

16. Займитесь любовью и расслабьтесь.

Избавьтесь от усталости и дайте волю страсти. Частая интимная близость помогает снизить уровень кортизола, “гормона стресса”.

17. Сыграй в видеоигру.

Это поможет вам "сбавить обороты". Видеоигры улучшают настроение, способствуют умственному расслаблению и уменьшают пульсацию.

18. Поплачь.

Это может быть очень полезно для вашего здоровья. Во время плача выделяются вещества с обезболивающим действием, которые уменьшают как физическую, так и психическую боль. Следовательно, если вы только что поплакали, у вас возникает чувство благополучия и расслабления. Это естественное успокаивающее средство, которое помогает снять накопившееся напряжение. Этот спокойный момент "после плача" может помочь вам принимать решения с наиболее рациональной стороны.

19. Веди дневник.

Письмо поможет вам "выпустить пар" и отвлечься от забот. Это уже само по себе терапевтическое средство. А если записать свои чувства на бумаге, вы сможете взглянуть на них совсем с другой стороны.

20. Сделай себе массаж ушей.

В верхней трети уха есть точка, известная в китайской медицине как "Небесные врата", которая при надавливании на нее пальцами и массировании помогает быстро расслабить разум и облегчить головную боль, которая может сопровождаться стрессом.

21. Нарисуй мандалы.

Рисование мандал не только требует большой концентрации, которая поможет вам отвлечься от того, что вас угнетает, но также может помочь вам выразить свои чувства с помощью выбранных вами цветовых вариаций. Если вы любите рисовать, это также отличное антистрессовое занятие. Всего за 45 минут вы можете заметно снизить уровень кортизола.

22. Пой без стыда.

Пение во весь голос и наслаждение музыкой помогут вам избавиться от накопившихся негативных эмоций.

23. Танцуй до безумия.

Еще один хороший способ поправить свое психологическое состояние. И необязательно идти для этого на дискотеку или на специальные занятия танцами. Вы просто можете потанцевать дома, как умеете, это эффективный способ расслабиться. Помогут даже несколько медленных покачиваний.

24. Включи синий свет.

Если нервы мешают вам заснуть, подвергните себя воздействию синего света. Удивительно, но он помогает лучше справляться со стрессом, больше работать, меньше впадать в депрессию.

25. Делай то, что хочешь.

Выделяйте моменты только для себя. И речь идет не о визитах к врачу или в парикмахерскую, а о том, чтобы иметь возможность делать всё, что вам заблагорассудится, ни перед кем не отчитываясь.