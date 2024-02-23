Сексолог объяснил, как правильно отказать в интиме партнеру

Сексолог Волков раскрыл 4 шага, как правильно отказать в сексе. Снижение сексуального влечения — это деликатная тема, которая требует тактичного подхода. Подобная ситуация, так или иначе, возникает в жизни многих пар по ряду физических и психологических причин. Но далеко не всем удаётся найти из неё правильный выход. О том, нужно ли отказывать в интимной близости и как сделать это, не обидев партнёра, рассказал «Секрету фирмы» Антон Волков, сексолог, психотерапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.

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Нормально ли отказать в сексе

Строго говоря, в гармоничных отношениях вопрос отказа от секса стоять не должен вообще. Здесь необходимо сразу сделать важное пояснение. Речь не том, что оба партнёра должны непременно «хотеть всегда» или по первому зову приходить в «состояние боевой готовности». Не хотеть близости «в моменте» — ситуация совершенно нормальная.

Основная проблема исходит не от того, кто отказывает, а от того, кто предлагает. Перед тем как дать «запрос» на секс, важно задаться вопросом — а точно ли этого хочет твоя половинка? Для этого важно уметь понимать и чувствовать состояние другого человека, в том числе эмоциональное. Отсутствие этого навыка может быть признаком определённых проблем в отношениях.

Тот факт, что мы вообще задумываемся о том, как правильно отказать в сексе возлюбленным — знак того, что мы не хотим задевать чувства других. Мы стараемся не задеть и не обидеть партнёра, и это похвально. Однако здесь есть один принципиальный момент — насколько сам партнёр настроен не обижаться. Готов ли он вникнуть в нашу позицию или не давать воли негативным эмоциям. Если нет — то любые объяснения, комплименты и аргументы будут восприняты как неуместные. Понимать и предвидеть реакцию партнёра на наши эмоции — это непростой навык, для которого требуется немало времени и терпения.

Как отказать в сексе: 4 шага

Выдыхаем и успокаиваемся

Представим ситуацию: распалённая предвкушением романтического вечера жена встречает мужа с работы. Но вот незадача: у супруга был тяжёлый день. Машина с утра никак не заводилась, дважды вызывали «на ковёр» к начальнику, 5 часов доделывал скучнейший отчёт, а пробки по дороге домой бесили больше обычного. Какой будет первая реакция такого мужчины на игривое настроение дамы? Скорее всего, он испытает сильное раздражение и непременно выскажет своей второй половине что-то вроде: «Да ты целыми днями бездельничаешь, и даже не понимаешь в каком я стрессе».

Это неправильный подход. Перед тем, как озвучить отказ в сексе, важно успокоиться и напомнить самому себе, что партнёр тебе дорог и ты совсем не хочешь с ним ссориться. А это наверняка так, раз ты вообще задумываешься, как корректно ему отказать. Следовательно — ты хотел бы сохранить с ним здоровые гармоничные отношения. А гармония всё-таки плохо уживается со срывами и бесконтрольным транслированием негативных эмоций.

Ищем ошибку партнёра

Неправильный выбор момента для «запроса» на секс может быть связан с 2 основными факторами:

Мыслительный, или незнание текущей ситуации в жизни другого. Супруга может быть банально не в курсе той череды неурядиц, которая весь день преследовала её мужа.

Непопадание в эмоциональное состояние человека. Например, если жена пребывает в грустном настроении, а у мужа не получилось сразу это считать.

Формулируем ответ

Ответ должен быть лаконичным, а главное — иметь связь с той причиной, которую мы выявили на предыдущем шаге. Например, «нет» можно сопроводить рассказом о своих проблемах или поделиться эмоциональными переживаниями. При этом в ответе не должно быть места грубостям и резкостями, вроде «э, да ты чего».

Готовимся к обратной связи

Важно быть готовым к обратной связи от партнёра. Когда ваш отказ от секса встречает понимание, это хороший признак здоровых отношений.