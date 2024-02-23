Социологи выяснили, что ждут мужчины на 23 февраля

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел соцопрос в канун Дня защитника Отечества среди 1600 мужчин в 345 населенных пунктах страны.

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22 процента респондентов рассказали, что получают в подарок в этот день одежду - майки, рубашки - и аксессуары. 17 процентов обновляют свою парфюмерию, а также гели, шампуни, дезодоранты. Каждый двадцатый вообще охарактеризовал свой подарок как "всякая ерунда". А каждый четвертый вообще остается без подарков.

Как выяснил опрос, на самом деле примерно такому числу мужчин вовсе и не нужны никакие подарки на 23 февраля.

Многие - каждый десятый из участников опроса - скромно заметил, что ему достаточно проявлений любви и заботы.

Процентов десять были бы довольны получить в подарок деньги.

А вот одежде рады только 9 процентов респондентов, смартфонам и гаджетам - семь процентов.