Психотерапевт назвал самое важное для женщин мужское качество
Больше всего ценится щедрость. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач-психиатр Александр Федорович.
«Для женщин всегда важна была щедрость мужчины, насколько он готов вложиться в неё. Щедрость в самом широком смысле слова. Богатство и щедрость — это разные вещи. Щедрость — это когда он готов сделать всё: порвать майку, продать почку, всё, что она попросит. Это занимает главенствующее место и никакого отношения к нравственности не имеет».
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян, приуроченного ко Дню защитника Отечества, о мужских качествах. В первую очередь, по мнению наших сограждан, в число специфических мужских качеств входят мужественность и сила — 33% (мужество, отвага — 16%, мужские качества, поступки — 11%, физическая сила и выносливость — 6%). Каждый четвёртый говорил о нравственных качествах — 24%, в частности о честности, ответственности, надёжности мужчин (по 5%), достоинстве и преданности (по 3%), порядочности и готовности отвечать за свои слова и поступки.