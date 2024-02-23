Психотерапевт назвал самое важное для женщин мужское качество

«Для женщин всегда важна была щедрость мужчины, насколько он готов вложиться в неё. Щедрость в самом широком смысле слова. Богатство и щедрость — это разные вещи. Щедрость — это когда он готов сделать всё: порвать майку, продать почку, всё, что она попросит. Это занимает главенствующее место и никакого отношения к нравственности не имеет».