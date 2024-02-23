Эротические сны — откуда они берутся, что означают и как их трактовать

Видеть эротические сны могут более 70% людей во всем мире, причем мужчин такие сны посещают чаще, чем женщин. Еще новость — 10% всех ваших снов эротические. Откуда они берутся, что означают, и как их трактовать, будем разбираться вместе с секс-коучем, телесно-ориентированным психотерапевтом в сфере сексуальности, энерготерапевтом Аленой Правдой.

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Все хоть раз в жизни видели сны. Эротические в том числе. И это нормально, так что не стоит искать у себя сексуальные отклонения или бежать к специалисту, разве что лишь за расшифровкой, ведь сновидение — это метафорическое послание вашего подсознания вам в формате картинки или ощущений (возбуждение, чувственная дрожь, поллюции, оргазм).

Сны издавна были центром психологического изучения благодаря трудам основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда.

Большая часть сновидений приходит к нам в фазе быстрого сна. Области мозга, наиболее активные во время этой фазы, контролируют наши эмоции.

А области мозга, контролирующие возбуждение (и во время сна, и во время бодрствования) и выработку окститоцина (гормона любви и счастья) располагаются рядом. Отсюда, излишний всплеск окститоцина и является главным «режиссером» наших «кинофильмов для взрослых» во сне. Это взгляд химическиий и неврологический.

С физической точки зрения есть интересное исследование ученых из университета Гонконга. Опросив множество испытуемых, они заметили, что те, кто спит на животе, видят эротические сны гораздо чаще других.

Объяснение простое — во время сна на животе в мозг поступает кислорода меньше, чем в других позициях, но он при этом он не перестает реагировать на внешние раздражители — звуки, запахи, температуру, ощущения.

К тому же, в положении на животе половые органы испытывают большее давление и трение при движениях во сне так, что эти действия приводят к непроизвольному возбуждению.

Оба этих фактора усиливают реакцию нашего подсознания в виде просмотра эротического сна.

Так что, как было сказано выше, видеть эротические сны — нормально. Иногда еще и приятно (поллюции, оргазм), но не стоит ждать такой реакции от своего тела всегда.

Однако само толкование таких снов ставит многих в тупик, особенно, если это вдруг оказывается сюжет, где присутствует секс с начальником, другом или знаменитостью.

Не следует обращаться к сонникам, пытаясь расшифровать сон.

Ведь сновидения — это уникальная работа нашей системы нейронных связей, отсюда и связь между сном и его значением всегда будет опираться на наш личный контекст.

Но есть некоторые закономерности. Например:

Секс с бывшими не говорит о том, что надо срочно к ним возвращаться. Да, возможно, мы пробудили ностальгические ноты, и подсознание нарисовало нам такую картинку. А может, давно не было секса в реальной жизни, и подсознание выбрало наиболее приемлемый и безопасный вариант его реализации во сне. Или же мы просто пытаемся переосмыслить прошлый опыт, чтобы не допустить ошибок в будущем, поэтому мозг усиливает наш опыт через такие образы.

Секс с незнакомцем может показывать теневые и ресурсные стороны личности, с которыми пришло время познакомиться сейчас. Или, как пишет психолог Иэн Уоллес в своей книге «100 снов, которые снятся всем, и их истинные значения» — «Незнакомый человек обычно олицетворяет те наши стороны и черты характера, которые кажутся нам странными или не до конца изученными.» Посмотрите, что в незнакомце есть такого, чего нет в вас?

Секс с другом, женой друга, то есть с тем, с кем мы никогда бы даже не подумали, тоже открывает в нас либо любопытство, либо срывает «запретный плод» в допустимом и легальном формате.

Секс с боссом может быть выражением скрытой агрессии и проявления лидерских качеств путем подавления его, если, например, мы доминируем в этом сексе. Если же идет борьба за доминацию в таком сне, то это может указывать на то, что пришло время брать на себя ответственность, и на это есть скрытый ресурс.

Секс со знаменитостью — один из самых популярных эротических снов. Такой сон может сигнализировать о том, что пришло время проявляться и выйти из своей привычной зоны комфорта. Имеет значение, что за звезда была в этом сне. «Знаменитости во сне часто отражают жажду признания каких то наших заслуг и способностей», — пишет сомнолог и автор книг по значению сновидений Лори Левенберг. В таком случае можно подумать, с чем конкретно ассоциируется эта знаменитость. Будь то творчество, название песен и фильмов или качество знаменитости. Возможно, ответ кроется именно там.

В любом случае, стоит наслаждаться такого рода снами, не утруждая себя лишними мыслями о смыслах, ведь они не такие частые гости.

Если же эротические сны приходят чаще обычного и будоражат тело и дух, то можно попытаться разгадать послание подсознания, просто заведя дневник сна. Пусть он лежит на прикроватной тумбе.

Каждое утро, сразу после пробуждения, нужно записывать такой сон в дневник, опираясь на основные факторы: что видел во сне, что чувствовал, как реагировал.