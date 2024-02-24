Психологи назвали качество, защищающее от выгорания из-за работы

Британские психологи из Ноттингемского университета выяснили, что осознанность может защитить человека от выгорания на рабочем месте. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Осознанность определяется как состояние сознания, в котором человек концентрируется на текущем моменте, стараясь относится к происходящему спокойно и непредвзято.

Выводы ученых основаны на результатах опроса 142 сотрудников различных компаний, занятых в цифровой сфере. В ходе исследования участники ответили на вопросы о том, какие задачи и аспекты трудовой деятельности вызывают у них стресс, перенапряжение, тревогу, страх упустить что-то важное. Также респондентов попросили оценить, как такие ситуации сказываются на их здоровье.