Созависимые отношения с близкими: как выбраться из этой «ловушки»

Созависимость от партнера, родителей или друзей разрушительна для личности. В таком случае человек живет чужой жизнью и не понимает, кто он на самом деле.

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«Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога, ОРКТ-терапевта Маргариты Алексеевой, почему человек попадает в созависимые отношения и как из них выбраться.

Почему человек становится созависимым

Созависимость бывает не только в любовных отношениях, подчеркнула специалист. Человек может быть созависимым или просто зависимым от своих родителей, детей, работы, начальника, различных веществ или увлечений.

— Для того чтобы понять, что вы находитесь в созависимости, важно проанализировать свои чувства и действия. В большинстве случаев созависимым нужно опираться на психику другого человека. Например, он сначала узнает чужие эмоции, потребности, желания, а потом принимает «свое» решение. Чаще всего такое же, как у другого человека, — заметила Алексеева.

По ее словам, под созависимость чаще всего попадают люди, которым тяжело быть в одиночестве, потому что им нужно не только себя чем-то занимать, но и иметь мысли и эмоции, а своих как будто не хватает. Кроме того, такие люди считают, что почти все вокруг них старше, умнее, богаче. Они не справляются с ответственностью за свою жизнь и хотят переложить всю эту суету и тяжесть на кого-то другого.

— Созависимость — нормальное явление для ребенка примерно до трех лет. Когда психические процессы только формируются и психика одна на двоих с мамой. Поэтому детям так важно смотреть, слышать, чувствовать, замечать, как реагирует мама на все, что происходит. А по мере взросления начинаются процессы отделения детской психики от психики важного взрослого, — объяснила Алексеева.

Однако слишком часто бывает, что, повзрослев, люди все так же нуждаются в значимой фигуре взрослого, чтобы справляться с жизненными вызовами, продолжила собеседница «ВМ»:

— Человек в созависимости никогда не ставит себя на главное место в своей жизни. Сначала всегда идут интересы другого. Если описывать состояние созависимости метафорой, то это внутреннее ощущение того, что есть «кто-то другой, который больше». Он больше физически во всем пространстве, он занимает больше места, он громче, важнее, сильнее. И главное — я ничего не могу с этим сделать и изменить чужое превосходство.

Как избавиться от созависимости

Если вы понимаете, что не чувствуете в себе опору, и цепляетесь за близкого человека, как за спасательный круг, нужно направить все силы на то, чтобы повзрослеть и поставить себя на первое место.

— Очень простая практика — рисовать себя большим. На листе бумаге на все свободное место рисовать себя, а все остальные фигуры и даже работу и какие-то жизненные испытания — маленькими, — предложила психолог.

Также причиной развития созависимости может быть неумение выдерживать свои эмоции. Возможно, вам не разрешали в детстве испытывать страх, злость или радость. Необходимо научиться понять то, что вы чувствуете на самом деле, чтобы выйти из этой ловушки, подчеркнула Алексеева.

— Ваши родители также не справлялись с вашими эмоциями. И сейчас вы готовы довольствоваться чужими чувствами. Даже если вы пока не готовы отправляться к психологу, заведите себе дневник эмоций. Вы просто какое-то продолжительное время по будильнику один–два раза в день записываете, что сейчас происходит и что вы чувствуете, — посоветовала специалист.

Кроме того, психолог порекомендовала применять практику «Кокон отдельности», чтобы отделить себя, свои чувства и эмоции от других людей и почувствовать себя «отдельным человеком»:

— В спокойной обстановке, не на бегу, закройте глаза и представьте себе, что вы в коконе. Вы все видите за его пределами, слышите и ощущаете. Но вы — внутри кокона. А теперь представьте, что вы в своем коконе перемещаетесь в соседнюю комнату, и там ваши мама, ребенок, любимый человек. И они тоже в своих коконах. Вы можете с ними разговаривать, обнимать, целовать. Но каждый из вас — это отдельная единица. Это хорошее упражнение, чтобы учиться быть самостоятельным человеком. Отделяться, но не отдаляться.