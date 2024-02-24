Семь преимуществ одиночества, о которых вы даже не задумывались

Возможно, вы ненавидите свое одиночество. Но есть как минимум семь причин ценить это время в своей жизни, каким бы тяжелым оно иногда ни казалось.

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Возможность не бояться

Мы боимся темноты, потому что не знаем, что в ней. Мы боимся одиночества тем сильнее, чем меньше с ним знакомы. Возможность жить самостоятельно и отдельно позволяет осознать: сами по себе вы способны отлично проводить время. Прочувствуйте это, и следующие отношения приобретут совершенно иной смысл. Худший сценарий отношений — быть с кем-то только потому, что вам страшно остаться одной. Мужчина может дополнить вашу жизнь, но не должен определять ее.

Прощание с беспомощностью

Запустить стиральную машинку, оплатить счета за коммунальные услуги, повесить картину, пересадить цветок — даже эти элементарные задачи могут вселять ужас, когда вы руководствуетесь девизом «Я не умею». Не спешите просить о помощи, у вас все получится! Нужно лишь немного старания и терпения. Ощущение самодостаточности дорогого стоит.

Свобода планирования

Представьте, что можете спланировать не только ближайшие выходные, но и всю свою жизнь, не принимая во внимание кого-либо еще. Возможно, вы давно хотели переехать в другой город? Поступить в магистратуру по новому направлению? Улететь на райский остров на неделю? Свобода планирования позволит вам рискнуть и воплотить в реальность те мечты, на которые вы не осмелились бы при прочих обстоятельствах.

Крепкая дружба

Слишком часто влюбленные предпочитают жить в «пузыре», в котором они полагаются исключительно друг на друга. Друзья, безусловно, остаются в вашей жизни, но спонтанная ночевка, общение 24/7 и готовность поддержать любую безумную идею по первому зову — легкость и драйв неминуемо уходят. Одиночество — возможность укрепить социальные связи, которые еще не раз станут вашей моральной опорой. Даже если вскоре романтические отношения придут (или вернутся) в вашу жизнь.

Возможность узнать себя

Не важно, насколько вы независимы в отношениях, отрицать влияние второй половинки невозможно. Одиночество же дает вам возможность быть на сто процентов самой собой. Пожалуй, главная ценность этого состояния — тишина, в которой вы слышите собственные мысли. И возможность экспериментировать. Поработайте в ночную смену, завтракайте стейками или зеленым смузи, пропишитесь в спортзале — ничто не помешает вам исследовать собственные возможности.

Смелость

Многие люди, повзрослев, по-прежнему боятся остаться наедине с собой. Что только не мерещится человеку, привыкшему быть с кем-то рядом, в пустом доме. Но бояться или нет — это ваш собственный выбор. Запишитесь на курсы самообороны, если так будет проще смириться с тишиной. Главное, не упустите возможность по-настоящему повзрослеть.

Готовность к отношениям и любви