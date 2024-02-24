Аналитический психолог предупредила об опасности отношений с «опекающими» мужчинами
Они могут «выносить мозги». Таким людям свойственны слежка, гиперконтроль за партнёршей, рассказала Анна Данилова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мужчины могут выносить мозги не хуже женщин. Те, которые в материнском комплексе застряли. Тут история про то, что такой мужчина в глубине своей структуры — женщина. Мужчины, у которых женская структура внутренняя, они больше матери, чем отцы. Это воспитание. Опекающий мужчина может впоследствии оказаться именно абьюзером. Мужчина, который следит, контролирует, говорит надеть шапку и так далее».
Ранее в Госдуме назвали вредным ставить «мнение ребёнка во главу угла» при разводе родителей. Это наносит несовершеннолетним травму на всю жизнь. Судьи должны руководствоваться истинными материальными и моральными интересами детей.