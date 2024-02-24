Психолог предупредила об опасности отношений с «опекающими» мужчинами

«Мужчины могут выносить мозги не хуже женщин. Те, которые в материнском комплексе застряли. Тут история про то, что такой мужчина в глубине своей структуры — женщина. Мужчины, у которых женская структура внутренняя, они больше матери, чем отцы. Это воспитание. Опекающий мужчина может впоследствии оказаться именно абьюзером. Мужчина, который следит, контролирует, говорит надеть шапку и так далее».