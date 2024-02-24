Врач-психиатр заявил о невозможности выделить «критерии определения любви»

«Любовь — это очередной фантом, потому что нет критериев и определения. Если есть химия, то это какая-то страсть, инстинкт, тогда это размножение. Либо тогда мы подыгрываем и подменяем понятия: любовь, дружба. Если это любовь, то куда она девается?»