Врач-психиатр заявил о невозможности выделить «критерии определения любви»
Существует инстинкт размножения.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Александр Федорович.
«Любовь — это очередной фантом, потому что нет критериев и определения. Если есть химия, то это какая-то страсть, инстинкт, тогда это размножение. Либо тогда мы подыгрываем и подменяем понятия: любовь, дружба. Если это любовь, то куда она девается?»
Ранее психолог назвала отказ женщин от домохозяйства следствием обиды и «неудавшейся судьбы». Не исключено, что стремление к заработку у россиянок возникает из-за преобладания «мужских качеств» личности.