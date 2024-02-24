Стало известно, почему мужчины живут меньше женщин

Мужчины живут меньше женщин, потому что их с детства учат все эмоции держать в себе
Зажатость и неотзывчивость на внешние раздражители приводит к инсультам, инфарктам и психосоматическим расстройствам, заявила психолог Елена Соловьёва.
«Высокий уровень тестостерона подразумевает, что человек очень реактивный, но далеко не все мальчики умеют сбрасывать свою агрессию и осознавать её. А про другие эмоции — грусть, печаль и так далее — они редко могут найти возможность с кем-то их обсудить. В итоге всё зажимают в себе и потом это психосоматизируется», — объяснила она.