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Мужчины живут меньше женщин, потому что их с детства учат все эмоции держать в себе

Зажатость и неотзывчивость на внешние раздражители приводит к инсультам, инфарктам и психосоматическим расстройствам, заявила психолог Елена Соловьёва.

Стало известно, почему мужчины живут меньше женщин
© РИА Новости

«Высокий уровень тестостерона подразумевает, что человек очень реактивный, но далеко не все мальчики умеют сбрасывать свою агрессию и осознавать её. А про другие эмоции — грусть, печаль и так далее — они редко могут найти возможность с кем-то их обсудить. В итоге всё зажимают в себе и потом это психосоматизируется», — объяснила она.

Психология
Елена Соловьева