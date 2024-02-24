Мужчины охотнее идут на риск в компании женщин

EPS: новое исследование бросило вызов идее трудового равенства мужчин и женщин.

Японские ученые из Университета Тойо в Токио изучили особенности поведения мужчин при работе в одной команде с женщинами. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Команда отобрала 5279 человек из 14 стран в возрастном диапазоне от 18 до 110 лет. Участников случайным образом распределили по группам противоположного или одного пола. Затем им в онлайн-режиме предложили выбрать задачи из двух списков. Первый включал в себя физически тяжелые и потенциально опасные задачи, а второй — менее трудные и рискованные.

Оказалось, что при работе в паре с женщинами мужчины значительно чаще выбирали более сложные и сопряженные с риском поручения. Эти предпочтения согласуются с эволюционными теориями, предполагающими, что мужчины проявляют более рискованное поведение в рамках стратегии по поиску пары. Примечательно, что эта модель оказалась одинаковой в совершенно разных культурах.

При совместной работе с представителями своего пола люди, напротив, чаще выбирали задания одного уровня сложности.

Выводы исследования бросают вызов представлениям о гендерном равенстве, подчеркивая, что физические и психологические различия мужчин и женщин влияют на индивидуальный выбор ролей и занятий.