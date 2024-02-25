Экологичный выход: как распорядиться своей агрессией

Сдерживание агрессии ведет к подавлению уверенности в себе

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Агрессия не равна насилию. И это не только злость, но и жизненная сила, импульс вовне, который заставляет добиваться чего-то. У живого человека есть потребности. Необходимость их удовлетворять. И все, что человек делает для этого, он делает благодаря агрессии. Как устроена агрессия и почему не стыдно ее проявлять, в проекте "И что с этим делать" психолог Альсина Газизова исследовала с Антоном Савиным, гештальт-терапевтом, телесно-ориентированным психотерапевтом, проходившим обучение в том числе в Италии и Нью-Йорке.

Поиск нужной формы

Любые проявления агрессии — ярость, злорадство, раздражение — принято осуждать, они деструктивны по умолчанию. В культуре сильные негативные эмоции ассоциируются с животным началом, которое нужно держать под контролем. Какой тогда возможен компромисс между культурой и эмоциональным здоровьем человека?

— Вопрос не в том — испытывать или нет те или иные эмоции. Вопрос заключается в поиске приемлемой для той или иной ситуации формы проявления, которая будет приводить к удовлетворению потребностей, — считает гештальт-терапевт Антон Савин.

Почему мы можем отрицать естественную агрессию? Возможно, дело в устоявшемся искажении, что если мы кого-то ненавидим, то автоматически мы его не любим. Но если мы не испытываем к человеку любовь, он нам скорее безразличен. Так что противоположность любви — не ненависть.

Выученная неспособность человека чувствовать собственные эмоции

— Обходиться с собственными чувствами и потребностями мы учимся в детстве. Если по какой-то причине значимые взрослые не были готовы встречаться со злостью ребенка и в ответ могли наказывать или стыдить, то он учится ее останавливать. Ребенок же не знает, как правильно, — рассуждает Антон Савин.

По его мнению, подавленная злость встречается часто. Это принимает формы выученной неспособности человека чувствовать собственные эмоции. Мы не можем защититься только от чего-то конкретного. Так же как не можем перестать чувствовать только, например, возмущение. Если подавляются эмоции, то все. И потом человек совсем не может распознать собственные чувства.

Если у человека с детства нет возможности найти место своему гневу, то он выражает его более социально приемлемым способом: либо обращает гнев на себя — аутоагрессия, либо становится пассивно-агрессивным.

К аутоагрессии относится не только саморазрушающее поведение — переедание, нанесение себе увечий, алкоголизм, но и его социально одобряемые формы: трудоголизм, изматывающие спортивные тренировки, экстремальные виды спорта. Когда мы излишне критикуем себя, сравниваем, предъявляем себе непомерно высокие требования — все это тоже примеры агрессии, повернутой против себя. Хорошее определение аутоагрессии дал основатель гештальт-терапии Фриц Перлз: "Мы делаем с собой то, что не позволяем себе делать с другими".

Пассивная агрессия немногим лучше. Это скрытое напряжение, которое никогда не переходит в открытое противостояние. Конфликт, который никак нельзя разрешить, потому что формально его как бы не существует. Например, сотрудник не может открыто возразить руководству и начинает саботировать задания: опаздывать, откладывать работу на потом.

В близких отношениях пассивная агрессия проявляется по-разному: один из партнеров молчит и игнорирует вместо того, чтобы открыто заявить о том, что его не устраивает. Или человеку нужна помощь, а он не может попросить о ней открыто, но может давить на жалость и чувство вины. Манипуляции, провокации, саботаж, перекладывание ответственности за свои чувства — для некоторых это единственно возможные способы выразить агрессию.

— Думаю, что пассивная агрессия — это форма удержания злости. Я вроде как человеку что-то сделал, но если он мне предъявит, то ничего и нет. То есть человек что-то делает, но с ответной реакцией встретиться не готов. В этом смысле стоит признать, что мы не все хорошие люди, а скорее наоборот. Мы тоже можем злиться и делать кому-то неприятно и больно, — говорит Антон Савин.

Признавать свое право на гнев

Подавление злости дезориентирует. Реальность сигнализирует об опасности, мы испытываем злость, но ничего не предпринимаем.

— Злость всегда направлена на кого-то или что-то. Злость рождается из какой-то потребности — я что-то хочу исправить. Нападаю, чтобы что-то изменить. Изменив форму сообщения "Я злюсь" на "Я хочу", можно понять, какая моя потребность не удовлетворена. Часто человек хочет близости, заботы. Не получает этого и начинает злиться на своего близкого человека, не очень понимая, что ему надо, тем самым даже больше его отдаляя, — приводит пример Антон Савин.

Отрицая агрессию на уровне внутренних ощущений, в какой-то момент человек теряет связь с собой и вовсе разучивается испытывать чувства в полную силу — как хорошие, так и плохие. Обычно человек, умеющий распоряжаться своей агрессией, осознающий ее как импульс не к разрушению, а к достижению желаемого, будет более удовлетворен своей жизнью, чем тот, кто боится своей агрессии, подавляет и осуждает ее.

Пожалуй, лучший способ контролировать гнев — осознавать свою злость, говорить о ней, не доводя до гнева. Но это возможно далеко не всегда. Важно понимать: гневающийся человек становится очень нечутким, ему тяжело думать, смотреть на ситуацию со стороны, он почти не способен воспринимать разумные доводы, как свои внутренние, так и со стороны других. Но бороться с приступом агрессии можно.