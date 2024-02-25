Ценное замечание: как правильно высказывать критику

Критика важна, потому что помогает формировать представление о своих слепых зонах на основе того, как нас видят окружающие. Вещь сама по себе хорошая, но форма, в которой она преподносится, зачастую довольно болезненная.

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Многие придерживаются мнения, что чувства оппонента не важны, и можно смело говорить всю правду-матку. Тем самым выплескивая все свое возмущение, чтобы стало легче.

"Я же все честно сказал. Чего она плачет как ребенок? Пусть терпит и меняется", - говорят в таких случаях критиканы.

Такой подход травматичен, так как причиняет боль и обижает. А информационная составляющая и посыл "меняй вот это" тут же вытесняется, так как распознается как угроза. Каждому важно быть хорошим в своих глазах, и таким образом обретать стабильность.

Когда возникает критика, в жизнь человека приходит негативная оценка. И если эти замечания непрошенные, происходящее воспринимается как угроза для самооценки: приходит кто-то и нападает ни с того, ни с сего. Ответная реакция в таком случае может быть крайне острой.

Илья недавно поругался с коллегой. Ничего не предвещало беды: мужчины пошли на обед, и в разговоре начали обсуждать своих спутниц – готовят ли они им. Девушка Ильи трудится на кухне в будни, а в выходные они заказывают доставку. Коллегу это возмутило, и он отчитал парня за расточительность и слабохарактерность: "Ты что, не мужик? Заставь ее готовить и в выходные!".

Подобная критика оказалась непрошенной, да еще и коснулась не только самооценки, но и семейного мира Ильи, в котором он счастлив и ничего не планировал менять. От неожиданности он грубо и резко ответил на такую наглость, доказывая делом, что с мужской агрессивностью у него все в порядке. И если он хочет, чтобы женщина в выходные проводила время с ним, а не на кухне, это его решение.

Коллега расстроился: он хотел как лучше, а получилось как всегда. "Тот, кто придет к нам с мечом, от него и погибнет".

Как правильно критиковать?

Тот, кого критикуют, часто не замечает свои ошибки, или же не воспринимает их как нечто плохое. Однако и выразивший мнение может ошибаться, навязывая его там, где не просят – как в примере с Ильей и его коллегой. В таком случае высказывания превращаются в нарушение границ и становятся провокацией, а не способом поделиться своим видением.

В таких делах нужна договоренность: "У меня есть мнение на этот счет. Ты не против, если я его выскажу?" Говорить стоит только после утвердительного ответа или фразы: "Если аккуратно, то можно". В другом случае есть шанс, что вас не услышат, а разозлятся.

"В конце-концов, какое право они имеют меня критиковать? Они что, моя мама что ли?! Или это они сидят с моим ребенком, когда я пишу докторскую и готовлю на всю семью?!" – возмущалась 34-летняя Катя после того, как у них с мужем побывали его родственники.

Родня супруга высказала девушке, что в квартире не идеально чисто. И она, как хозяйка, могла бы постараться навести порядок. Покритиковали, а помощь так и не предложили. Зато самоутвердились за ее счет, и слили часть собственной агрессии. Такая критика неконструктивна и только вредит отношениям.

Родственники мужа заняли надменную позицию "мы лучше знаем, как надо". Они совершенно забыли, что человек воспринимается как авторитет, только если к нему есть доверие и уважение. Но об этом не может быть и речи, когда с порога ни "привет", ни "как дела", а сразу унижение и обесценивание.

"Сами-то хороши: не помогаете, а только командуете", – подобная фраза может быть не сказана вслух, но будет чувствоваться через все общение.

Так как же правильно высказывать критику, чтобы ее услышали и восприняли?

Замечайте не только недостатки, но и достоинства. Старайтесь чаще давать позитивную обратную связь, и тогда негатив будет ложиться на понимание, что в человеке хоть и много хорошего, но что-то нужно поменять;

Уточняйте, готов ли собеседник принять критику. Если нет, обозначайте важность разговора и договаривайтесь об удобном времени беседы. Переговоры, связанные с эмоциональным напряжением, лучше планировать так, чтобы они не рушили остальные планы;

Задайте себе вопрос: я хочу чувствовать себя сильным и правым, или же быть услышанным? Если второе, то важно подготовиться к диалогу. На бумаге или в заметках телефона стоит прописать предметно, что не нравится и что предлагаете. Такая подготовка необходима, чтобы критика была по делу;

Дайте время обдумать ваши слова. Если протараторив критику, в ответ человек улыбается и отвечает "да-да, вы правы", можно смело утверждать – это защитная реакция. О том, что собеседник думает на самом деле, он скажет только почувствовав себя в безопасности. Старайтесь дозировать критику и задавать проверочные вопросы: "Как ты? Не много ли негатива? Если хочешь, можем продолжить потом";

Объясняйте, зачем критикуете. Коллега Ильи в плохих отношениях с женой. Когда она готовит по выходным, он освобождается от ее гнета и спокойно лежит перед телевизором. Его слова про "не мужика" объясняются страхом от непонимания, как можно проводить с супругой так много времени. И Илья тут вообще не причем. Если бы коллега сам себе это объяснил, скорее всего, разговор пошел иначе: "Здорово, что вы проводите время вместе, уважаю. А у нас с женой не так..."