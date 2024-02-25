Мужчины охотнее рискуют в компании женщин, выяснили ученые

Японские ученые из Университета Тойо изучили особенности поведения мужчин при работе в одной команде с женщинами и пришли к выводу, что в таком коллективе они охотнее идут на риск. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

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В эксперименте приняли участие 5279 человек из 14 стран в возрастном диапазоне от 18 до 110 лет. Участников случайным образом распределили по группам противоположного или одного пола, а затем предложили выбрать задачи из двух списков. В первом были физически тяжелые и потенциально опасные задачи, во втором – менее рискованные.

В итоге те мужчины, которые оказались в группах с женщинами, чаще выбирали более сложные поручения. По мнению ученых, эти предпочтения согласуются с эволюционными теориями, согласно которым мужчины проявляют более рискованное поведение в рамках стратегии по поиску пары.