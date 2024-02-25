7 фраз, которые делают из вас токсичную неудачницу

Узнаете фразочки из вашего активного лексикона? Избавьте от них свою речь, чтобы изменить мышление (и жизнь) к лучшему!

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«У меня не получится»

Всегда найдется тот, у кого получится. Если вам свойственно отказываться от предложений, не разобравшись, даже самая счастливая возможность будет казаться неразрешимой проблемой. Постарайтесь сместить фокус внимания и взгляните на ситуацию с иной точки зрения, а именно определите, что вам потребуется для успешного выполнения задачи. Например, пройти обучение или получить больше поддержки, ресурсов, времени?

«Посмотрим»

Зачастую эта фраза используется в качестве бессмысленной заглушки, когда у ответа нет никакого осязаемого наполнения. Отказывать тоже нужно уметь, решительное «нет» не возбраняется. В общем, соглашайтесь или отказывайте. Пользуясь пресловутым «посмотрим», вы откладываете задачу на неопределенный срок. Со временем список нерешенных вопросов может начать давить на вас морально или привести к конфликтам: этот бессмысленный ответ многие неверно трактуют как обещание.

«Они украли мою идею»

Знаете, почему успешные люди никогда не жалуются, что их идею украли? Они приступают к реализации не мешкая, а идеи, как говорится, витают в воздухе, и большинство из них достаточно банальны. Не так важно, кто первым придумал приделать к ботинкам колеса — ролики появились бы рано или поздно в любом случае. Важно, кто первым запатентовал изобретение и сумел на этом заработать. А если продолжать тему роликов, то их и вовсе «переизобретали» несколько раз, меняя конструкцию.

«Это невозможно»

Мало что по-настоящему невозможно. Ведь даже то, что таковым казалось некоторое время назад, сегодня часть ежедневной рутины. Эта фраза, как правило, выдает человека с ограниченным кругозором, который не может и не хочет взглянуть на ситуацию чужими глазами. Помните, что все открытия сделаны людьми, которые верили: возможно все. Объявив задачу невозможной, вы никогда ничего не добьетесь.

«Я попытаюсь»

Само слово «пытаться» звучит не слишком духоподъемно. Отставить «пытки»! Лучше скажите «Я это сделаю» и приступайте к выполнению задачи. Понимаем, иногда не хочется брать на себя ответственность, и можно прикрыться этой невнятной фразочкой. Что ж, чаще так поступают именно неудачники, плывущие по течению, привыкшие не делать, а только «пробовать» и бросать на полпути.

«А мне это зачем?»

Сделайте одолжение себе и собеседнику: ответьте на этот вопрос сами перед тем, как произносить его вслух в следующий раз. Если вы уверены, что вам нечто предлагаемое совершенно точно не нужно, вежливо откажитесь. Иначе вы словно предлагаете вас уговаривать, а это признак слабой личности, которая сама не знает, чего хочет. Если же вы просто сотрясаете воздух, чувствуя несправедливость, об этом в следующем пункте.

«Это несправедливо»