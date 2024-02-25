Психолог перечислила основные модели женской поддержки для мужчины

Речь идёт об образе матери, партнёрских отношениях и смене ролей.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Существует три моделирования женской поддержки. Вербально — это поддержка под названием «я ж мать». Мать принимает решения, берёт на себя ответственность и даёт готовые указания. Классная роль для мужчины несостоявшегося, он будет чрезмерно благодарен, но однажды он подрастёт, отблагодарит тебя и уйдёт к той, которая станет его женщиной, потому что любить мать и хотеть её сексуально — это инцестуозная история, которая просто калечит психику. С точки зрения статистики это крепчайшие союзы, где женщина играет роль матери, но мы же говорим о гармонии. В семейной жизни есть ещё сексуальное влечение, есть дружба, доверие, восхищение женщиной. В материнской моделировке всё это дело погибает на первых порах.

Вторая модель, к которой сегодня все продвинутые люди стремятся, — это партнёрские отношения, где она всё время помнит о том, из какой роли она к нему обратилась — из роли контролирующей мамаши либо из роли женщины равноправной, достойной. Там она уже не будет включать назидания, тиранию. Когда она видит, что мужчина подавлен, что у мужчины плохое настроение, она его спросит, он попросит её оставить в покое, и для неё это не будет выглядеть оскорблением.

Последняя модель — это «раб — начальник». Они всё время меняются ролями — то он начальник, она ему подчиняется, то она начальник, он ей в чём-то подчиняется. Это тоже достаточно жизнеспособная модель».