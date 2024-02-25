Как определить женщину, у которой давно не было интима

Определить женщину, у которой давно не было интимной близости, можно по целому ряду признаков. Они настолько очевидны и неоспоримы, что их можно приравнять к «чистосердечному признанию» представительницы прекрасного пола.

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Иммунитет не скажет «Спасибо!» Первый и главный признак – неадекватно заниженная самооценка. Доказано, что регулярные половые контакты повышают уверенность в себе и внутреннюю самооценку. Отсутствие интимной близости влияет на краткосрочную память.

Если же не заниматься любовью месяцами, то пострадает и долгосрочная память. Объясняется это тем, что во время полового акта кровь насыщается кислородом, что положительно влияет на мозг и память человека. Если дама часто и длительно болеет, то это верный признак того, что любовью она давно не занималась.

Отсутствие интимной близости приводит к тому, что в организме количество антител, отвечающих за противодействие вирусам, падает аж на 30%! В таких условиях противостоять простудным заболеваниям будет непросто. При отсутствии половых контактов снижается и качество сна. Он становится более беспокойным и чутким, человек часто ворочается и испытывает чувство жажды. А всё потому, что при интиме вырабатывается гормон удовольствия.

«Половой кризис» может привести к замкнутости. Женщины, не живущие половой жизнью, не желают общаться с окружающими людьми, всё больше замыкаются в себе, а желание заводить новые знакомства и вовсе исчезает. Во время полового акта сжигается куча калорий. Такая активность в состоянии даже заменить тренировку в спортзале. Понятно, что если от такой приятной нагрузки отказаться, то проблем с лишним весом не избежать.

Следующий распространённый внешний признак – появление на лице женщины прыщей. Кроме того, резко снижается упругость кожи в области груди, бёдер и ягодиц. Всё это приведёт в будущем к более серьёзным психологическим проблемам – депрессии и негативному отношению к самой себе.