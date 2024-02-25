Ученые выяснили, что мужчины охотнее идут на риск в коллективе с женщинами
Исследование японских ученых показало, что мужчины более склонны выбирать тяжелые и опасные задания, когда работают в коллективе, в котором есть женщины.
Психологи из Университета Тойо отобрали для своего эксперимента более 5,2 тыс. человек в возрасте старше 18 лет и распределили их в группы. Одни коллективы состояли как их мужчин, так и из женщин; представители других были одного пола – сугубо женские либо же сугубо мужские.
Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном журнале Evolutionary Psychological Science. Всем участникам специалисты предложили выбрать задачи из двух списков: в одном были задачи простые и не требующие риска, во втором – более сложные физически и потенциально опасные.
Выяснилось, что мужчины, находившиеся в коллективе с женщинами, чаще отдавали предпочтение именно задачам из второго списка. Люди, работавшие в коллективах, где все представители были того же пола, что и они, предпочитали более простые задания.
При этом, стоит учесть, что участники эксперимента были представителями различных культур, национальностей, возраста, достатка и т.д.
Ученые пришли к выводу, что физические и психологические различия мужчин и женщин влияют на индивидуальный выбор ролей в обществе.