Ученые выяснили, что мужчины охотнее идут на риск в коллективе с женщинами

Исследование японских ученых показало, что мужчины более склонны выбирать тяжелые и опасные задания, когда работают в коллективе, в котором есть женщины.

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Психологи из Университета Тойо отобрали для своего эксперимента более 5,2 тыс. человек в возрасте старше 18 лет и распределили их в группы. Одни коллективы состояли как их мужчин, так и из женщин; представители других были одного пола – сугубо женские либо же сугубо мужские.

Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном журнале Evolutionary Psychological Science. Всем участникам специалисты предложили выбрать задачи из двух списков: в одном были задачи простые и не требующие риска, во втором – более сложные физически и потенциально опасные.

Выяснилось, что мужчины, находившиеся в коллективе с женщинами, чаще отдавали предпочтение именно задачам из второго списка. Люди, работавшие в коллективах, где все представители были того же пола, что и они, предпочитали более простые задания.

При этом, стоит учесть, что участники эксперимента были представителями различных культур, национальностей, возраста, достатка и т.д.