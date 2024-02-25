Назаваны четыре качества, говорящих о высоком интеллекте человека

Ученые перечислили ключевые характеристики человека, которые свидетельствуют о том, что у него достаточно высокий IQ.

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Как сообщает Business Insider, первое, что говорит о хорошо развитых когнитивных способностях, – это умение человека вести внутренний монолог. Разговоры с самим собой помогают структурировать мысли и усиливают умственную активность.

Второе – способность ощущать себя комфортно наедине с собой. По мнению психологов, человек, который может без проблем находиться в одиночестве, обладает самодисциплиной и склонен к глубоким размышлениям.

Третье свойство умного человека – наличие хорошего чувства юмора.

И, наконец, четвертое – любопытство. Человек с высоким уровнем развития не испытывает страха перед новыми знаниями, а, наоборот, стремится их постоянно получать, что стимулирует рост интеллектуальных способностей.