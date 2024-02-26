70-летняя женщина пожаловалась на необычную интимную проблему

Психотерапевт Памела Коннолли дала совет 70-летней женщине, которая обратилась к ней с необычной интимной проблемой. Ее колонку опубликовало издание The Guardian.

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Автор письма призналась, что она никогда не достигала оргазма от оральной стимуляции или мастурбации.

«Прикосновения к самой себе не приносят удовлетворения, поэтому я этого не делаю. Чувствую возбуждение только в постели с мужчиной, к которому меня влечет физически и интеллектуально, которого люблю», — написала она.

Женщина также рассказала, что иногда видит эротические сны, после которых испытывает оргазм. В письме она попросила психотерапевта объяснить ее интимные особенности.

В ответ Коннолли отметила, что автор письма явно понимает свои интимные потребности и, вероятно, задумалась о них из-за неуверенности или одиночества.

«Найдите время, чтобы изучить свое тело, пофантазируйте о возбуждающих вас сценариях о любви и понимании. Процесс займет какое-то время, так что будьте терпеливы», — посоветовала она.