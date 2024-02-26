Почему мужчины лгут в отношениях: мнение эксперта
Правда бывает неприятной, но, если вы хотите добиться от партнера максимальной откровенности, важно учесть один нюанс. Эксперт по взаимоотношениям Луэнн Уорд уверена, что женщины часто негативно реагируют на правду, из-за чего мужчинам бывает трудно убедить их в своей честности.
«Если вы просите мужчину быть честным, а сами не можете смириться с правдой и не принимаете то, что он вам сказал, вы даете мужчине понять, что быть честным с вами небезопасно», — объяснила она.
Из-за такого отношения мужчина будет продолжать лгать.
«Если вы расстроитесь, поссоритесь, замкнетесь, станете осуждать, он продолжит лгать, зная, что вы с этим не справитесь, — рассказала специалист. — Если вы не хотите, чтобы мужчина лгал вам, лучше не наказывать его, когда он говорит вам правду».
Таким образом, одна ложь провоцирует другую, тогда как откровенность с самого начала отношений помогает избежать многих проблем. А если обман раскрывается, вы навсегда теряете обоюдное доверие.