Россияне стали чаще обращаться за психологической помощью

Число россиян, которые обратились на единую горячую линию Красного Креста за психологической помощью, в прошлом году выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные организации.

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Так, в 2022 году на горячую линию поступило 5987 обращений. Они стали вторым по частоте запросов россиян в Красный Крест после запроса на выдачу гуманитарной помощи. А в 2023 году в «организацию поступило 17 404 обращений. Они оказались самыми популярными, составив 88 процентов от общего числа обращений.

Рост спроса на психологическую помощь отметили и в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского. В частности, замечен рост обращений страдающих невротическими расстройствами граждан.