Психолог рассказала, как парам не ссориться из-за денег

Партнерам нужно научиться вести честный и открытый диалог друг с другом о финансовых вопросах, поскольку деньги – это вклад в отношения, и неравные вклады партнеров могут привести к конфликту. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявила семейный психолог Елена Кандыбина.

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По ее мнению, ссоры из-за денег могут возникать у людей, которые воспитывались в разных семьях. Финансовый вопрос, считает она, требует спокойного и откровенного обсуждения в паре.

Также для некоторых людей деньги – это не только возможность купить необходимые вещи, но и статус, ощущение свободы, безопасности и многое другое, сказала специалист. Если один партнер регулярно тратит свободные деньги на мелочи, а второй – экономит, чтобы поехать в отпуск, то в таких отношениях может произойти трещина, указала эксперт.

Кроме того, продолжила психолог, сложные ситуации возникают в семье тогда, когда доходы сильно отличаются. По ее словам, есть три распространенных способа ведения семейного бюджета.

"Общий котел" – все доходы объединяются и все траты происходят из общих денег, решение о крупной покупке принимаются совместно, а средства на небольшие повседневные расходы каждый берет сам. "Отдаем поровну" – каждый из партнеров выделяет на семейный бюджет определенную сумму из своего дохода, а оставшиеся деньги тратит по своему усмотрению, продолжила Кандыбина. "Делим сферы расходов" – в этом случае в семье договариваются, кто берет на себя те или иные совместные расходы, рассказала психолог и объяснила, что муж может, например, тратить средства на ремонт машины, оплату коммунальных платежей, а жена – на покупку продуктов, мебели и других вещей.

В заключение Кандыбина сказала, что за ссорами вокруг денег в паре иногда стоят более глубинные потребности и желания людей. Все ситуации требуют честного, открытого диалога в паре, а порой и помощи специалиста, подытожила она.

Ранее семейный психолог Ольга Романив сообщила, что иногда семейные ссоры могут быть полезны для отношений. Она уверена, что отсутствие конфликтов может говорить либо о безразличии в отношениях, либо о том, что кто-то в семье замалчивает недовольство и подстраивается под другого.