Психолог рассказала, как научиться говорить «нет»

Чтобы научиться говорить "нет", нужно принять тот факт, что люди могут на вас обижаться, и это нормально. Кроме того, нужно всегда проговаривать, почему вы хотели бы отказаться от выполнения просьбы другого человека. Об этом в интервью радио Sputnik заявила психолог Ксения Жаркова.

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Она уточнила, что чрезмерную отзывчивость и неумение сказать "нет" психологи обозначают термином плизерство (от английского please – "радовать"). Такие люди нередко страдают из-за невозможности решать собственные задачи, рано или поздно это заканчивается "взрывом".

По данным Жарковой, у плизеров не выстроены личные границы, они могут долгое время сдерживать эмоции. При этом "взрыва" бы не было, если бы человек прямо сказал, что ему некомфортно выполнять просьбы.

Психолог порекомендовала соблюдать баланс в общении с другими людьми. По ее словам, за помощь должно быть какое-то вознаграждение: финансовая плата, моральная, что-то вкусное. Если же баланс отсутствует, то в какой-то момент появляется неприятное чувство, заметила она.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин заявил, что человек для улучшения своего эмоционального состояния и борьбы со стрессом может покричать в лесу. Когда человек делает хоть что-то, выбивающееся за рамки шаблона, это дает определенный положительный психотерапевтический эффект, объяснил он.