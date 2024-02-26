Нужен ли талант для того, чтобы научиться рисовать?

Люди склонны считать, что рисующие — это избранные таланты с уникальными и выдающимися способностями. Разумеется, родиться гением как Леонардо да Винчи и выставлять работы в музеях дано не каждому. Быть избранным, конечно, приятно, но чтобы стать хорошим художником, достаточно соблюдать лишь 3 правила. О гарантированных способах научиться рисовать рассказала опытная художница Александра Озерова.

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Воплощать свои идеи через краски и делать это красиво может каждый! Тем более если есть желание. Рисование — это обыкновенный технический навык. Его можно разложить на простые шаги, пройдя по которым с вероятностью 99,9% научатся рисовать абсолютно все. Точно так же как научиться готовить или писать.

Сначала родители учат детей правильно сидеть, правильно держать ручку, потом переходят к «палочкам» и «крючкам». На этом моменте многим в детстве казалось, что научиться писать невозможно, что это слишком трудно. А в итоге в нашем окружении нет ни одного человека, который не умел бы писать. С рисованием происходит то же самое. Многие пробовали себя в живописи, но получили негативный опыт: возможно, были некачественные материалы, неграмотные объяснения от педагога или в целом все случилось не в то время, не в том месте. Тогда и возникает мысль: «Я не умею рисовать». А что, если бы людей учили рисовать так же тщательно, как и писать? Тогда талантливыми гениями стали бы все!

Главная ошибка начинающих художников

Последовательность и продуманность каждого этапа — главный аспект в обучении живописи. Зачастую начинающие художники, мечтающие нарисовать большую красивую работу, перепрыгивают с первой ступени сразу на десятую. А это сложно не только в рисовании, но и в любой другой сфере. Вряд ли на первой тренировке в спортзале кому-либо сразу удалось накачать себе бицепсы. Так и в рисовании. Все тренировки начинаются с простых упражнений. Затем с каждым разом они все больше и больше усложняются. Результат — идеальное тело, а в случае художников — идеальная картина.

Как овладеть навыком рисования?

По сути навык рисования состоит из 3 частей: умение передавать пропорции, умение передать цвета и умение воплощать свои задумки на холсте. Овладев первыми двумя, третья часть уже никакой сложности создавать не будет. Хорошая новость: каждый из этих пунктов можно в себе развить и натренировать как любой другой навык.

Умение 1. Передача пропорции

Для того, чтобы научиться правильно передавать пропорции достаточно рисовать с натуры, то есть с реальных предметов из жизни. Для этого можно носить с собой небольшой блокнот и в свободные 5 минут, например, в транспорте или перерыве, зарисовывать любой предмет. Таким образом глаза будут тренироваться улавливать и передавать верные пропорции. Такое качество зрения легко развивается при регулярной тренировке. А если в течение месяца рисовать даже небольшие 5-минутные скетчи, результат будет колоссальным!

Умение 2. Передача цвета

Здесь в идеале получить немного теории. Достаточно будет учебника по рисованию или самостоятельного поиска о том, как смешивать краски, как получить тот или иной цвет. Однако и в этой части над теорией берет верх практика, а именно рисование с натуры. Цветочувствительность глаза — еще одна суперспособность, которая станет более выраженной, если тренироваться всматриваться в предметы и различать все больше и больше оттенков. Как и с пропорциями, уже через месяц можно будет пожинать плоды тренировок, например, разницу в оттенках, которые раньше казались одинаковыми.

Умение 3. Воплощение фантазий на бумаге

Как нарисовать на бумаге свои фантазии? Сложность заключается в том, что даже самый гениальный человек не сможет изобразить предмет из головы, если ранее он не рисовал его с натуры или хотя бы с фотографии. Например, пион: сначала опытный художник посмотрит, как у цветка растут лепестки, какая у них линия и уже на пятый раз он сможет нарисовать его по памяти. Та же схема работает со всеми предметами.

Конечно, рисование — это визуальное искусство и желательно, чтобы у каждого начинающего художника был опытный наставник, который уже прошел через все стадии и сможет подсказать, как улучшить процесс обучения. Иногда достаточно заменить бумагу или взять другую кисточку и результат получится намного лучше. Но понять это самостоятельно почти невозможно. Получение навыка рисования по книгам бывает и эффективным, но очень долгим процессом, поэтому если найти грамотного учителя, обучение пойдет в разы быстрее.