Когда следует обратиться к сексологу

Интимное здоровье и удовлетворение сексуальной жизнью играют важную роль в жизни человека. Иногда возникают ситуации, когда проблемы в этой сфере могут негативно повлиять на эмоциональное состояние. Тренер центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге, психолог-сексолог Надежда Ильина объяснила сайту «Страсти», в каких случаях необходимо обратиться к специалисту.

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Прежде всего, нужно обратиться к сексологу, если у вас снизилось либидо или полностью отсутствует сексуальное влечение.

«Если у вас постоянно низкое либидо, или совсем отсутствует сексуальное желание, и это мешает вам наслаждаться интимной жизнью, консультация с сексологом может помочь выявить причины и найти решения», — объясняет эксперт.

К специалисту стоит обратиться и при наличии проблем с оргазмом и эякуляцией. Трудности в этой сфере могут говорить о каких-либо нарушениях, и с ними нужно разобраться.

По словам Надежды Ильиной, внимания требуют сексуальные дисфункции. В их числе: эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция, вагинизм и другие. Сексолог поможет решить данные проблемы.

Специалист решает не только сексуальные проблемы, но и разногласия с партнером. Так или иначе, они могут отражаться на интимной жизни.

«Если ваши сексуальные проблемы связаны с конфликтами или недопониманием в отношениях с партнером, консультация с сексологом может помочь найти общий язык и решить возникающие сложности, — говорит сексолог. — Под руководством специалиста можно научиться общаться открыто, разрешать конфликты и создавать здоровую сексуальную атмосферу в отношениях».

За помощью к специалисту нужно обратиться людям, пережившим интимные травмы и насилие. В этой ситуации профессиональная помощь обязательна. Сексолог сможет оказать поддержку, восстановить здоровые интимные отношения, восстановить доверие к себе и другим, а также разработать стратегии самовосстановления.