Как стать хорошим собеседником и достичь взаимопонимания с любым оппонентом

Часто в общении с людьми приходится соглашаться на чужие условия, однако победа в переговорах полностью зависит от умения правильно выстраивать коммуникацию. Как же сделать беседу комфортной для всех участников? Какими качествами должен обладать собеседник, способный сформировать среду для идеального разговора? На эти вопросы сайту «Страсти» ответила эксперт по публичным выступлениям, модератор бизнес-форматов и руководитель проектов для выпускников Школы управления Сколково Вероника Хранеко.

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«Давайте посмотрим на беседу как на процесс создания некоего третьего пространства. Первое находится внутри нас, второе — это наш собеседник, в единственном или множественном числе. А вот третье пространство — это поле, которое формируется в момент соприкосновения личностей, каждая из которых наполняет его, даже не произнося ни слова. Это поле существует ровно столько, сколько длится контакт, и закрывается сразу же после расставания. Работая с этим пространством, вы можете повлиять на состояние собеседника». Вероника Хранеко Эксперт по публичным выступлениям, модератор бизнес-форматов и руководитель проектов для выпускников Школы управления Сколково

Открытость

Чем человек понятнее, тем он ближе. Открытость — это основа взаимопонимания. Если ситуация прозрачная, то все участники от этого только выигрывают.

Искренность

Признаться в том, что вы чего-то не знаете, вовсе не стыдно. Это не признак слабости. Наоборот, от этой отправной точки можно начать любопытнейшее исследование. Нет такого человека, который отказался бы во всех подробностях рассказать о том, что ему самому интересно.

Интерес и внимание

Внимание — единственная вещь, которую вы можете подарить даже человеку, «у которого все есть». Имитировать внимание нельзя, зато можно выработать умение включаться в темы, даже изначально вам неинтересные. Дивиденды, которые принесет вам этот навык, будут весьма значительными.

Умение слушать

Эта набившая оскомину истина остается актуальной во все времена — людям нравятся те, кто их слушает и слышит. Высшим же пилотажем можно считать умение понять, что стоит за словами. То, что гость не озвучивает сам, но что он готов развернуть, если вы ему поможете уточняющими вопросами.

Спонтанность

Обычно мы приходим на важные встречи «вооруженными до зубов». Мы так долго и тщательно к ним готовимся, что сами себя загоняем в жесткие рамки. Однако, как показывает практика, лучше всего запоминается разговор на спонтанные, общечеловеческие темы и ответы на возникшие в ходе такого разговора вопросы.

Юмор

Умение разрядить обстановку и разрушить стену правильной шуткой дает неоспоримое преимущество. Кстати, самоирония — тоже отличный навык для человека, желающего установить с собеседником теплый контакт.

«Юмор спасает в любой случайно сложившейся ситуации — от small talk до встречи, к которой вы не успели подготовиться. Разумеется, готовиться необходимо, но если времени совсем нет, то все, что вы можете сделать, — это поработать с собой, своим ресурсом, своей энергией и включённостью». Вероника Хранеко Эксперт по публичным выступлениям, модератор бизнес-форматов и руководитель проектов для выпускников Школы управления Сколково

Обаяние

Быть человеком, которому все будто по волшебству готовы раскрыть свои тайны, а его самого слушают, затаив дыхание, — это ли не предел мечтаний? Харизматичные люди тратят гораздо меньше времени и энергии на то, чтобы расположить к себе собеседника, завоевать доверие публики. Кажется, у них это получается само собой: просто им повезло родиться такими классными.

Обаятельным человеком может стать каждый из нас — посмотрите на себя со стороны, определите свои достоинства и сильные стороны и делайте на них ставку. Кстати, все предыдущие пункты — составляющие харизмы.

Такт и скромность

Скромность — на удивление важная составляющая личного обаяния. Именно она во многом помогает раскрыть потенциал собеседника. Что касается чувства такта, то оно позволит вам уверенно, но корректно переводить ход разговора в нужную сторону.

Умение владеть собой

Способность не растеряться ни при каких обстоятельствах, мгновенно пересобрать все имеющееся детали LEGO-заготовок дает пространство для маневра. Вы выберетесь, даже если беседа свернула не в ту сторону.

Лидерство и управление динамикой разговора

Негласное решение о том, кто в предстоящем разговоре будет ведущим, а кто — ведомым, обычно принимается буквально в первые несколько минут вашего общения. Иногда вы можете меняться ролями прямо по ходу беседы, но не позволяйте себе растеряться перед более властным или статусным собеседником.