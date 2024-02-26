Пять черт людей, которых сегодня называют нормисами

Разбираемся в типаже вместе с психологами.

© Чемпионат.com

«Нормисы являются важной частью современного общества. Они формируют социальные нормы, поддерживают хорошие отношения и влияют на состояние и развитие людей в целом. Однако их роль и способность быть принятыми в полной мере зависит от конкретной социальной среды и индивидуальных предпочтений каждого человека».

Кто такие нормисы?

Нормисы – термин, который употребляется для обозначения людей, обладающих стандартными (признанными обществом) мышлением и поведением. Проще говоря, это те, кто подчиняется правилам и обычаям, существующим в данной социальной группе. Те, кто всегда следует нормам.

5 черт нормиса:

конформизм;

стремление быть в гармонии с окружающими;

желание соответствовать определённым стандартам и ожиданиям общества;

следование установленным ролевым моделям;

отсутствие желания выделяться из толпы.

Они сосредоточены на общих интересах и темах, которые приняты в их социальной группе. Нормисы общаются, ищут поддержку и одобрение, стремясь быть принятыми в коллективе. Вместе с тем такие люди обычно избегают конфликтов и споров, стараясь сохранить гармоничные взаимоотношения.

Влияние их на общество значительно. Ведь именно они формируют традиции, обычаи, которые определяют ожидания и стандарты поведения в конкретной социальной группе. Данные личности играют роль «хранителей» культурных ценностей и традиций, позволяя поддерживать стабильность в обществе.

Однако окружающие их не всегда полностью и однозначно понимают. Иногда соответствие общепринятым нормам может быть воспринято как незаинтересованность и некреативность.

Также критики часто обвиняют таких людей в отсутствии индивидуальности и неспособности мыслить самостоятельно. Нормисы зачастую сталкиваются с недооценкой и стереотипами со стороны тех, кто стремится выделяться из толпы, нарушать правила.

«В широком смысле нормисы — это люди, имеющие «обычные», «общепринятые» предпочтения в одежде, досуге, работе, музыке, кино».

Нормисы и конформные люди

В психологии есть похожий на нормисов тип людей. Это конформный (от позднелат. conformis — подобный, сходный).

Это социально-психологическая ориентация личности. Она проявляется не в самостоятельном, глубоко продуманном выборе жизненных и социальных ценностей, а лишь в пассивном, приспособительном отношении к существующему порядку вещей. Такой тип акцентуации характера. То есть человек целенаправленно готов слепо следовать за чужим мнением и подчиняться.

Нормисы – это распространённый вариант нормы, то есть «аморфный тип» характера. Данные люди лишены каких-либо индивидуальных черт. Они «плывут по течению», подчиняются своей среде. За них думает и действует общество, совершенствование у них ограничивается подражанием. Им свойственно подчиниться голосу большинства, шаблонность, банальность, склонность к ходячей морали, благонравию, консерватизму.

Какова роль нормисов в интернет-сообществе?

В онлайн-пространстве данный термин чаще всего используется в рамках определённых внутренних групп для обозначения и отличия от внешних групп и людей, которые к этим сообществам не принадлежат.

В интернете это тот человек, который мало вовлечён в какое-либо сообщество, то есть обыватель. Например, для пользователей, увлекающихся и глубоко разбирающихся в сети, нормисами будут те, кто эпизодически, в свободное время просматривает свои соцсети. Это могут быть люди, не знающие интернет-сленга или популярных интернет-мемов.

При этом здесь они играют важную роль, потому что являются участниками и контентгенераторами, стремясь соответствовать ожиданиям и нормам, принятым в данной онлайн-среде.

Такие люди создают контент, репостят популярные материалы и активно участвуют в дискуссиях, следуя установленным правилам и предпочтениям сообщества.

Для увлекающихся видеоиграми нормис – тот, кто посвящает этому небольшое количество времени. Он может не разбираться в каких-то важных нюансах, играет в телефоне в простые игры по пути на работу.

Для ценителей артхауса и любителей кино такой человек будет смотреть голливудские новинки по выходным в кинотеатре. Другими словами, это люди, которые по ряду причин не входят в «группы посвящённых или разбирающихся» глубоко в какой-либо сфере.

Как нормисы выстраивают отношения с другими людьми?

Эта категория людей представляет собой широкий и многообразный круг личностей с абсолютно разными чертами: начиная от увлечений и заканчивая характером, осознанностью, интеллектом, степенью порядочности и т. д.

Что касается сферы отношений, нормисы могут ориентироваться на определённые шаблоны и стереотипы в поведении.

Например, будут стремиться к тому, чтобы следовать за общепринятым мнением, не выделяться своими жизненными принципами или увлечениями. Им свойственно соответствовать каким-то стандартам поведения, отношений и внешнего вида.

Перекос может возникнуть тогда, когда человек перестаёт принимать во внимание, что есть люди, которые могут отличаться от него по вышеобозначенным параметрам. Они будут «вешать ярлыки».

В современной общественности люди часто следуют заданному набору поведенческих паттернов. Для чего? Чтобы соответствовать нормам. Вот некоторые примеры социальных сфер и взаимодействия с ними нормисов.

Образование устанавливает стандарты знаний, поведения и внешнего вида, которых должны придерживаться учащиеся. В данном случае нормой является безоговорочное следование студента установленным правилам, основанное не на его собственных интересах или идеях, а на подчинении авторитету преподавателей и общественному мнению.

В корпоративной среде сотрудники компании придерживаются заданного поведения, внешнего вида и мышления. В этом случае нормисы – это те, кто старается вписаться в корпоративную культуру, кто не выделяется собственными идеями или нестандартными методами работы, а следует общим тенденциям.

В целом они в курсе трендов, тенденций и общественного мнения, не выделяются собственными увлечениями или идеями, а стараются соответствовать принятым стандартам.