Семь признаков, что мужчина вас недостоин

Может быть трудно объективно оценить человека, к которому вы эмоционально привязаны, но иногда важно снимать розовые очки. Нашли совпадение по нескольким пунктам? Вы слишком хороши для него!

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Регулярные займы

Форс-мажоры бывают у всех — если ваш благоверный где-то забыл кредитку, а его телефон разрядился в самый неподходящий момент, нормально одолжить ему денег на такси. Но вы не должны чувствовать себя сотрудницей офиса микрозаймов. Не факт, что вы общаетесь с альфонсом, но почти наверняка этот человек бесконечно летит на дно финансовой ямы и однажды утащит вас за собой, если дойдет до замужества.

Подозрительная секретность

Итак, вы поговорили и выяснили, что все серьезно и вы теперь официально пара. Только он просит вас не ехать с ним на семейный праздник — якобы там будет скучно, не знакомит с друзьями — там «чисто мужская компания», про отметку в социальных сетях и речи не идет. Да, все это похоже на паранойю, но если вам уже сейчас не по себе в этих отношениях, то что будет дальше? Кстати, советуем убедиться, что вы записаны в его телефоне под своим именем. Вдруг вы не единственная «муза» своего возлюбленного?

Он встречался с вашей подругой

Вместо того чтобы просить благословения подруги, взгляните на ситуацию трезво. Подумайте, что будете чувствовать вы сами. Во-первых, вы едва ли сможете обсуждать отношения с ней, во-вторых, если дойдет до сравнений, будет вдвойне больно. И заметьте, его такая щекотливая ситуация не смущает. Кто знает, может, вы станете не последней «жертвой» горе-любовника в вашей компании.

До сих пор живет с мамой

Ему немного за 30, а он живет с родителями? Если парень практически накопил на собственную квартиру, это даже похвально. Но если причина в том, что ему так комфортнее: мама готовит, стирает его одежду и платит за коммуналку, можете даже не убеждать его съехать. Ведь все эти «почетные» обязанности могут стать вашими. Готовы ли вы усыновить собственного мужчину?

Вам стыдно

Стыд за своего молодого человека означает только одно: вы понимаете, что он не соответствует вашему уровню, но боитесь в этом себе признаться. Это веская причина, чтобы закончить отношения. Главное, признать свою ошибку и двигаться дальше не оглядываясь.

Одержимость

Наличие хобби и интересов — черта любой развитой личности. Но что бы ни любил ваш избранник, футбол, рыбалку или даже вечера танго, убедитесь, что он готов совмещать активную жизнь с отношениями. Игромания, к примеру, ничем не лучше алкоголизма. Ваш мужчина не должен жить в виртуальном мире, лишь номинально находясь рядом с вами.

Отсутствие работы