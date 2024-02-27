Как научиться говорить «нет»

Желание угодить всем в ущерб личным интересам может вызвать неприятные последствия. Такое мнение озвучила психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова . Об этом сообщает радио Sputnik.

Научиться говорить «нет», по ее мнению, поможет принятие того факта, что люди могут обижаться, однако это не повод чувствовать себя виноватым. Второе – следует всегда проговаривать причины отказа от выполнения просьбы другого человека.