Психолог рассказала, как научиться говорить «нет»
Желание угодить всем в ущерб личным интересам может вызвать неприятные последствия. Такое мнение озвучила психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова. Об этом сообщает радио Sputnik.
Научиться говорить «нет», по ее мнению, поможет принятие того факта, что люди могут обижаться, однако это не повод чувствовать себя виноватым. Второе – следует всегда проговаривать причины отказа от выполнения просьбы другого человека.
«Отказывать надо, используя золотое правило – словами через рот. То есть всегда проговаривать, почему неудобно выполнять просьбу. В какой-то момент действительно станет легче не проваливаться в чувство вины», – подытожила Жаркова.