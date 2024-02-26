Психолог заявила о важности соблюдения баланса в общении с другими людьми

Психолог, стресс-коуч Ксения Жаркова рекомендовала соблюдать баланс в общении с другими людьми, чтобы не чувствовать себя использованным и не страдать из-за невозможности решать собственные задачи.

«Если вы помогаете в чём-то человеку, должно быть какое-то вознаграждение. Это может быть финансовая плата, моральная, пусть вам хотя бы подарят вкусняшку. Если такого баланса нет, в какой-то момент появляется неприятное чувство», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik .

Как отметила специалист, у чрезмерно отзывчивых людей (плизеры) не выстроены личные границы. Они на всё соглашаются, во всём помогают, но при этом сами очень страдают, потому что не решают свои задачи.